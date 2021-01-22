Один з найпопулярніших серіалів Netflix "Бріджертони" продовжили на 2 сезон
Серіал "Бріджертони", який став одним з найуспішніших проєктів за переглядами, продовжили на 2 сезон. Компанія Netflix офіційно підтвердила цю інформацію та презентувала перший тизер у мережі.
"Бріджертони" 2 сезон: анонс від Netflix
Леді Віслдоун із серіалу "Бріджертони" розкрила ще не всі таємниці головних героїв, а тому проєкт продовжили на 2 сезон. В інстаграмі Netflix з'явилось оголошення у стилі пліткарки, що викликало захват у прихильників стрічки.
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Всі гудуть від останніх чуток, і тому для мене велика честь повідомити вам: "Бріджертони" офіційно продовжено на 2 сезон. Сподіваюся, ви зберегли пляшку ратафії з цієї чудової нагоди,
– йшлось у стилізованому анонсі.
"Бріджертони" продовжили на 2 сезон / Фото Instagram / @netflix
Відомо, що зйомки розпочнуться навесні 2021 року, відтак прем'єру нових серій варто очікувати наприкінці року. А поки актори "Бріджертонів" не повернулись до своїх ролей, автори проєкту презентували тизер 2 сезону, який створили з ефектних фрагментів стрічки.
Дивіться тизер 2 сезону "Бріджертони": відео
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"Бріджертони": коротко про серіал
Новинка Netflix з'явилась на стрімінговій платформі 25 грудня 2020 року та одразу ж наробила галасу серед кіноманів. Все тому, що серіал "Бріджертони" поєднав класичні історії Джейн Остін з популярною "Пліткаркою". Окрім цього, канонічні правила показали крізь призму життя людей на початку ХІХ століття, які не відмовлялись від інтиму.
У 2 сезоні можна буде побачити вже знайомих акторів серіалу "Бріджертони". Зокрема, до зйомок повернуться:
- Реге Пейдж – герцог Гастінгс
- Фібі Дайневор – Дафна Бріджертон
- Нікола Кохлен – Пенелопа Фетерінгтон
- Джонатан Бейлі – віконт Ентоні Бріджертон
- Клаудія Джессі – Елоїза Бріджертон
- Люк Ньютон – Колін Бріджертон
- Рубі Баркер – Марина Томпсон
- Анджо Андох – леді Данбері
Акцент автори проєкту вирішили зробити не на герцогах, а на віконті Ентоні Бріджертоні. У 1 сезоні він переживав розрив стосунків з оперною співачкою та заявив, що не хоче створювати сім'ю. Ймовірно, у нових серіях "Бріджертонів" він змінить свою думку.
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