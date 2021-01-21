Поки серіал "Бріджертони" продовжує підкорювати весь світ, його головні зірки невпинно розкривають цікаві деталі стрічки. Днями Реге Пейдж, який зіграв графа Гастінгса, розповів про найскладніші епізоди зйомок.

Коментар актора серіалу "Бріджертони"

Здавалось би, перевтілитись у героя XIX століття – це вже завдання не з легких. Однак 31-річний актор Реге Пейдж чудово з цим впорався. Що ж далось найскладніше на зйомках "Бріджертони", він відверто розповів в інтерв'ю представникам Netflix.

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За словами британського красеня, у той час більшість емоцій показували завдяки міміці. Натомість на словах люди зберігали консервативні правила спілкування, не даючи почуттям брати верх. Тому найскладнішою для Реге Пейджа були мовчазні сцени.

Це було складно, коли хтось із героїв говорить щось, через що ти не можеш вибухнути або розплакатися, і потрібно лише висловити свої почуття поглядом або легким рухом брови,

– розповів Реге Пейдж.



Реге Пейдж у серіалі "Бріджертони" / Фото Netflix

Особливо емоційним на зйомках був момент, коли граф Гастінгс вперше відвідав будинок Бріджертонів. Бешкетливі діти за столом, ідилія і повага всіх членів сім'ї – це те, чого не було у головного героя. Тому тут Реге Пейджу довелось зіграти і біль за своє минуле, і симпатію до Бріджертонів, і захват їхнім стилем життя.

"Є момент в будинку Бріджертонів, де це нібито досить спокійна, щаслива сцена. За сценарієм, я вперше вечеряю з цією сім'єю, хоча насправді не хочу там перебувати, але не можу цього показувати. За столом сидить вся сім'я до наймолодших дітей, і всі вони щасливі, граються, спілкуються і поводяться вільно, як у колі найближчих людей. Цього у Саймона ніколи не було. І це приносить моєму героєві біль і спогади про жорстокого батька. Перебувати в цій родині моєму герою одночасно і складно, і приємно", – поділився Реге Пейдж.



Головні актори серіалу "Бріджертони" / Фото Insider

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Та чимало прихильників серіалу припускали, що тільки еротичні сцени були для актора найскладнішими. Він розвіяв цю думку, зазначивши, що це була всього лише акторська гра, яку вони з актрисою Фібі Дайневор виконали відмінно. Тому зірок "Бріджертонів" веселять чутки, що пристрасть в кадрі переросла у справжні стосунки.

Все, що вам потрібно знати, можна побачити в кадрі. Всі слова любові ми вимовляємо один одному тільки там,

– додав актор.



Актори "Бріджертонів" спростували чутки про роман / Фото Netflix

Що відомо про серіал "Бріджертони"

Серіал "Бріджертони" презентували на стрімінговій платформі Netflix 25 грудня 2020 року. Відтоді стрічка не втрачає своєї популярності, а всього за місяць її переглянули понад 63 мільйони людей. Така популярність "Бріджертонів" не є виправданою, адже завдяки кожному кадру глядачі змогли перенестись у ХІХ століття, коли суспільство диктувало строгі правила щодо спілкування та шлюбу.

За сюжетом, старша донька багатіїв Бріджертонів виходить на бали, щоб знайти собі чоловіка. Однак успіх її пошуків буде залежати не тільки від самої неї, але й від того, що напише леді Вістлдоун – місцева пліткарка, яка анонімно видає свою газету з останніми новинами про життя богеми Лондона.

В цей час до міста приїжджає красень граф Гастінгс. Як і в романах Джейн Остін, він спершу не має симпатії до Дафни, однак після їхнього спілкування та домовленості, закохується в дівчину. Парі доведеться подолати чимало труднощів на шляху до щастя.

"Бріджертони": дивіться трейлер