Пока сериал "Бриджертоны" продолжает покорять весь мир, его главные звезды неустанно раскрывают интересные детали ленты. На днях Реге Пейдж, сыгравший графа Гастингса, рассказал о самых сложных эпизодах съемок.

Комментарий актера сериала "Бриджертоны"

Казалось бы, перевоплотиться в героя XIX века – это уже задача не из легких. Однако 31-летний актер Реге Пейдж прекрасно с этим справился. Что же далось сложнее всего на съемках "Бриджертоны", он откровенно рассказал в интервью представителям Netflix.

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По словам британского красавца, в то время большинство эмоций показывали благодаря мимике. Зато на словах люди сохраняли консервативные правила общения, не давая чувствам брать верх.

Это было сложно, когда кто-то из героев говорит что-то, из-за чего ты не можешь взорваться или расплакаться, и нужно лишь выразить свои чувства взглядом или легким движением брови,

– рассказал Реге Пейдж.

Реге Пейдж в сериале "Бриджертоны" / Фото Netflix

Особенно эмоциональным на съемках был момент, когда граф Гастингс впервые посетил дом Бриджертонов. Озорные дети за столом, идиллия и уважение всех членов семьи – это то, чего не было у главного героя. Поэтому здесь Реге Пейджу пришлось сыграть и боль за свое прошлое, и симпатию к Бриджертонам, и восторг их стилем жизни.

"Есть момент в доме Бриджертонов, где это якобы довольно спокойная, счастливая сцена. По сценарию, я впервые ужинаю с этой семьей, хотя на самом деле не хочу там находиться, но не могу этого показывать. За столом сидит вся семья к самым младшим детям, и все они счастливы, играют, общаются и ведут себя свободно, как в кругу самых близких людей. Этого у Саймона никогда не было. И это приносит моему герою боль и воспоминания о жестоком отце. Находиться в этой семье моему герою одновременно и сложно, и приятно", – поделился Реге Пейдж.

Главные актеры сериала "Бриджертоны" / Фото Insider

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Но многие поклонники сериала предполагали, что только эротические сцены были для актера самыми сложными. Он развеял эту мысль, отметив, что это была всего лишь актерская игра, которую они с актрисой Фиби Дайневор выполнили отлично. Поэтому звезд "Бриджертонов" веселят слухи, что страсть в кадре переросла в настоящие отношения.

Все, что вам нужно знать, можно увидеть в кадре. Все слова любви мы произносим друг другу только там,

– добавил актер.

Актеры "Бриджертонов" опровергли слухи о романе / Фото Netflix

Что известно о сериале "Бриджертоны"

Сериал "Бриджертоны" презентовали на стриминговой платформе Netflix 25 декабря 2020 года. С тех пор лента не теряет своей популярности, а всего за месяц ее посмотрели более 63 миллионов человек. Такая популярность "Бриджертонов" не является оправданной, ведь благодаря каждому кадру зрители смогли перенестись в XIX век, когда общество диктовало строгие правила относительно общения и брака.

По сюжету, старшая дочь богачей Бриджертонов выходит на балы, чтобы найти себе мужа. Однако успех поисков будет зависеть не только от нее самой, но и от того, что напишет леди Вистлдоун – местная сплетница, которая анонимно издает свою газету с последними новостями о жизни богемы Лондона.

В это время в город приезжает красавец граф Гастингс. Как и в романах Джейн Остин, он сперва не питает симпатии к Дафне, однако после их общения и договоренности, влюбляется в девушку. Паре придется преодолеть немало трудностей на пути к счастью.

"Бриджертоны": смотрите трейлер