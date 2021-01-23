Роскошь ХІХ века: платья из сериала "Бриджертоны", которые вызвали восторг в сети
Сериал "Бриджертоны" от Netflix вызвал восторг, ведь историческая лента в деталях воссоздала стиль начала ХІХ века. Какие образы захотели бы примерить все мировые модницы – смотрите в материале.
Коротко о сериале "Бриджертоны"
Обычно, ленты в стиле романов Джейн Остин не привлекают такого бешеного внимания публики. Однако сериал "Бриджертоны", как сообщает 24 канал, сумел перевернуть все шаблоны и доказать: исторические драмы могут возглавлять рейтинги по популярности.
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На успех новинки Netflix повлияло много факторов. В частности, в "Бриджертонах" показана чрезмерная консервативность, соединенная с эротическими кадрами. Кроме этого, интересным является вплетение в сюжет сплетницы леди Уислдоун, которая анонимно распространяет последние новости богемной жизни Лондона, не боясь критиковать даже королеву или влиятельных лордов. Поэтому сюжету "Бриджертоны" точно хватает неожиданных поворотов.
Но особое внимание зрителей привлечет атмосфера сериала. Авторы "Бриджертонов" сумели тонко передать стиль начала ХІХ века, а потому будет складываться впечатление, что вы отправились в прошлое благодаря машине времени.
Самые роскошные наряды в сериале "Бриджертоны"
Эстетическое наслаждение от просмотра "Бриджертонов" можно получить с первых минут просмотра. Лондон здесь возникает аккуратным городом, наполненным цветами, красивыми домами с невероятными интерьерами и бальными залами, где происходит часть событий ленты. Но такой богемный стиль не затмевает наряды главных героев.
Американская дизайнер и костюмерша Элен Мирожник приложила немалые усилия, чтобы каждый персонаж выглядел непревзойденно в кадре. И ей это, безусловно, удалось. Легкие бальные платья, изящные аксессуары, шляпки или прически: все соответствовало стилю XIX века.
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Стиль в сериале "Бриджертоны" / Фото Netflix
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Особое внимание привлекают непревзойденные платья главной героини Дафны Бриджертон. Интересно, что ее образ меняется в каждой серии, а в гардеробе девушки появляются наряды более темных оттенков. Таким образом авторы хотели подчеркнуть ее взросление.
А вот Элоиза, которая воплощает образ феминистки, выбирает закрытые платья и отказывается от украшений. Это также символически подчеркивает ее мысли об эмансипации женщины.
Дафна и Элоиза Бриджертон / Фото Netflix
Королева, которая купается в роскоши, или Леди, стремящаяся удачно выйти замуж: каждый выход в сериале "Бриджертоны" имеет свое объяснение. Журналисты 24 канала подобрали самые эффектные кадры, которые уже вызвали восторг в сети.
Главные герои сериала "Бриджертоны" / Фото Netflix
Леди Данбори в сериале "Бриджертоны" / Фото Netflix
Дафна Бриджертон из сериала Netflix / Фото The Hollywood Reporter
Изысканный образ главной героини "Бриджертоны" / Фото The Hollywood Reporter
Стиль в сериале "Бриджертоны" / Фото The Hollywood Reporter
Королева в сериале Netflix / Фото Netflix
Наряды ХІХ века / Фото Netflix
Королевская роскошь прошлого / Фото Netflix
Непревзойденные платья в сериале "Бриджертоны" / Фото Netflix
Сериал "Бриджертоны" 2020 года / Фото Netflix
Атмосферность сериала "Бриджертоны" / Фото Netflix
Главные герои "Бриджертонов" / Фото Netflix
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