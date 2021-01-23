Сериал "Бриджертоны" от Netflix вызвал восторг, ведь историческая лента в деталях воссоздала стиль начала ХІХ века. Какие образы захотели бы примерить все мировые модницы – смотрите в материале.

Коротко о сериале "Бриджертоны"

Обычно, ленты в стиле романов Джейн Остин не привлекают такого бешеного внимания публики. Однако сериал "Бриджертоны", как сообщает 24 канал, сумел перевернуть все шаблоны и доказать: исторические драмы могут возглавлять рейтинги по популярности.

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На успех новинки Netflix повлияло много факторов. В частности, в "Бриджертонах" показана чрезмерная консервативность, соединенная с эротическими кадрами. Кроме этого, интересным является вплетение в сюжет сплетницы леди Уислдоун, которая анонимно распространяет последние новости богемной жизни Лондона, не боясь критиковать даже королеву или влиятельных лордов. Поэтому сюжету "Бриджертоны" точно хватает неожиданных поворотов.

Но особое внимание зрителей привлечет атмосфера сериала. Авторы "Бриджертонов" сумели тонко передать стиль начала ХІХ века, а потому будет складываться впечатление, что вы отправились в прошлое благодаря машине времени.

Самые роскошные наряды в сериале "Бриджертоны"

Эстетическое наслаждение от просмотра "Бриджертонов" можно получить с первых минут просмотра. Лондон здесь возникает аккуратным городом, наполненным цветами, красивыми домами с невероятными интерьерами и бальными залами, где происходит часть событий ленты. Но такой богемный стиль не затмевает наряды главных героев.

Американская дизайнер и костюмерша Элен Мирожник приложила немалые усилия, чтобы каждый персонаж выглядел непревзойденно в кадре. И ей это, безусловно, удалось. Легкие бальные платья, изящные аксессуары, шляпки или прически: все соответствовало стилю XIX века.

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Стиль в сериале "Бриджертоны" / Фото Netflix

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Особое внимание привлекают непревзойденные платья главной героини Дафны Бриджертон. Интересно, что ее образ меняется в каждой серии, а в гардеробе девушки появляются наряды более темных оттенков. Таким образом авторы хотели подчеркнуть ее взросление.

А вот Элоиза, которая воплощает образ феминистки, выбирает закрытые платья и отказывается от украшений. Это также символически подчеркивает ее мысли об эмансипации женщины.



Дафна и Элоиза Бриджертон / Фото Netflix

Королева, которая купается в роскоши, или Леди, стремящаяся удачно выйти замуж: каждый выход в сериале "Бриджертоны" имеет свое объяснение. Журналисты 24 канала подобрали самые эффектные кадры, которые уже вызвали восторг в сети.



Главные герои сериала "Бриджертоны" / Фото Netflix



Леди Данбори в сериале "Бриджертоны" / Фото Netflix



Дафна Бриджертон из сериала Netflix / Фото The Hollywood Reporter



Изысканный образ главной героини "Бриджертоны" / Фото The Hollywood Reporter



Стиль в сериале "Бриджертоны" / Фото The Hollywood Reporter



Королева в сериале Netflix / Фото Netflix



Наряды ХІХ века / Фото Netflix



Королевская роскошь прошлого / Фото Netflix



Непревзойденные платья в сериале "Бриджертоны" / Фото Netflix



Сериал "Бриджертоны" 2020 года / Фото Netflix



Атмосферность сериала "Бриджертоны" / Фото Netflix



Главные герои "Бриджертонов" / Фото Netflix