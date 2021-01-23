Розкіш ХІХ століття: сукні з серіалу "Бріджертони", які викликали захват у мережі
Серіал "Бріджертони" від Netflix викликав захват, адже історична стрічка в деталях відтворила стиль початку ХІХ століття. Які образи захотіли б приміряти всі світові модниці – дивіться у матеріалі.
Коротко про серіал "Бріджертони"
Зазвичай, стрічки у стилі романів Джейн Остін не привертають такої шаленої уваги публіки. Однак серіал "Бріджертони", як повідомляє 24 канал, зумів перевернути всі шаблони та довести: історичні драми можуть очолювати рейтинги за популярністю.
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На успіх новинки Netflix повпливало багато факторів. Зокрема, у "Бріджертонах" показана надмірна консервативність, поєднана з еротичними кадрами. Окрім цього, цікавим є вплетення у сюжет пліткарки леді Віслдоун, яка анонімно поширює останні новини богемного життя Лондона, не боячись критикувати навіть королеву чи впливових лордів. Тому сюжету "Бріджертони" точно не бракує несподіваних поворотів.
Та особливу увагу глядачів приверне атмосфера серіалу. Автори "Бріджертонів" зуміли тонко передати стиль початку ХІХ століття, а тому складатиметься враження, що ви вирушили у минуле завдяки машині часу.
Найрозкішніші вбрання у серіалі "Бріджертони"
Естетичну насолоду від перегляду "Бріджертонів" можна отримати з перших хвилин перегляду. Лондон тут постає чепурним містом, наповненим квітами, красивими будинками з неймовірними інтер'єрами та бальними залами, де відбувається частина подій стрічки. Але такий богемний стиль не затьмарює вбрання головних героїв.
Американська дизайнерка і костюмерка Елен Мірожник доклала чималих зусиль, аби кожен персонаж виглядав неперевершено в кадрі. І їй це, безумовно, вдалось. Легкі бальні сукні, витончені аксесуари, капелюшки чи зачіски: все відповідало стилю ХІХ століття.
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Стиль у серіалі "Бріджертони" / Фото Netflix
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Особливу увагу привертають неперевершені сукні головної героїні Дафни Бріджертон. Цікаво, що її образ змінюється у кожній серії, а у гардеробі дівчини з'являються вбрання темніших відтінків. Таким чином автори хотіли підкреслити її дорослішання.
А от Елоїза, яка втілює образ феміністки, обирає закриті сукні та відмовляється від прикрас. Це також символічно підкреслює її думки щодо емансипації жінки.
Дафна і Елоїза Бріджертони / Фото Netflix
Королева, яка купається у розкоші, чи леді, що прагне вдало вийти заміж: кожен вихід у серіалі "Бріджертони" має своє пояснення. Журналісти 24 каналу підібрали найефектніші кадри, які вже викликали захват у мережі.
Головні герої серіалу "Бріджертони" / Фото Netflix
Леді Данборі у серіалі "Бріджертони" / Фото Netflix
Дафна Бріджертон із серіалу Netflix / Фото The Hollywood Reporter
Вишуканий образ головної героїні "Бріджертони" / Фото The Hollywood Reporter
Стиль у серіалі "Бріджертони" / Фото The Hollywood Reporter
Королева у серіалі Netflix / Фото Netflix
Вбрання ХІХ століття / Фото Netflix
Королівська розкіш минулого / Фото Netflix
Неперевершені сукні у серіалі "Бріджертони" / Фото Netflix
Серіал "Бріджертони" 2020 року / Фото Netflix
Атмосферність серіалу "Бріджертони" / Фото Netflix
Головні герої "Бріджертонів" / Фото Netflix
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