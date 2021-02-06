Если вы еще не знаете, что такое "Бриджертоны" или же "Люпен" – тогда быстро исправляем это. Для выходных мы подобрали 5 сериалов, о которых неустанно говорят в сети.

Источник: 24 канал

В подборку вошли самые популярные сериалы, которые уже наделали немалого шума в мире кинолюбителей. Тысячи людей уже воспроизводят образы этих лент и не прекращают увлекаться этими эпизодами. Поэтому усаживайтесь поудобнее и выбирайте минисериал, который легко можно просмотреть за 1 день.

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"Ход Королевы"

Количество серий – 7

Оригинальное название – The Queen's Gambit

Рейтинг IMDb – 8,6

Начать подборку мы решили с хита стриминговой платформы Netflix. Признавайтесь, кто еще не приобрел доску для шахмат после просмотра "Ход королевы" или же "Ферзевого гамбита".

Сериал рассказал о талантливой американке Бет Гармон, которая после смерти матери попадает в приют. И, казалось бы, хуже быть не может, однако в этой ситуации девочка находит замечательное утешение в шахматах. Учит ее здешний уборщик, который сначала воспринимает ребенка как очередную надоедливую школьницу, однако уже через несколько месяцев Бет удивляет результатами: девочка может не только его обыграть, но и лучших шахматистов университета.

Приемная семья, новая школа, первые чемпионаты по шахматам и наркозависимость – главную героиню "Хода королевы" ждет немало испытаний.

"Ход королевы": смотрите трейлер

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Выбирать сериал на вечер иногда можно очень долго. Но чем дополнить его – тут ответ быстрый: монобоксом Lay's. Чипсы со вкусом крабов, сметаны и зелени, сыра или Паприки – смиксуйте любимые вкусы, как настоящие киноманы.

"Люпен"

Количество серий – 10

Оригинальное название – Lupin

Рейтинг IMDb – 7,6

Пока же первенство в рейтинге сериалов Netflix занимает "Люпен". И это не удивительно, ведь лента соединила детективную линию, драматический сюжет и изобретательность главного героя в стиле Шерлока Холмса.

В центре событий – жизнь Ассане Диопа. На первый взгляд, он – обычный француз, который подрабатывает уборщиком в Лувре. Но на самом деле Ассане является гениальным вором, который увлекается книгами об Арсене Люпене. По примеру любимого героя, он организует кражу колье из Лувра. Однако его замысел значительно опаснее, чем просто грабеж.

Отметим, что сейчас в сеть опубликовали первые 5 серий ленты. А вот все остальные эпизоды "Люпена" выйдут летом 2021 года.

"Люпен": смотрите трейлер

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"Эмили в Париже"

Количество серий – 11

Оригинальное название – Emily in Paris

Рейтинг IMDb – 7,1

А если вы хотите просто эмоционально отдохнуть, насладившись красивыми улочками Парижа и роскошным нарядом от Chanel, тогда выберите сериал "Эмили в Париже". Лента уже стала одной из самых популярных проектов Netflix, ее 2 сезон ждут немало киноманов.

По сюжету, маркетолог Эмили Купер переезжает во Францию, чтобы помочь развивать там соцсети фирмы, на которую работает. Но большой проблемой девушки является то, что она не знает языка и традиций, поэтому попадает не в одну курьезную ситуацию. В то же время путешествие дарит ей замечательное знакомство с красавцем Габриэлем, к которому она не равнодушна. Поэтому романтика в сочетании с работой – это то, что ждет Эмили в Париже.

"Эмили в Париже": смотрите трейлер

"Бриджертоны"

Количество серий – 9

Оригинальное название – Bridgerton

Рейтинг IMDb – 7,3

Довольно неожиданным был успех сериала "Бриджертоны" в сети. Казалось бы, истории в стиле писательницы Джейн Остин уже не имеют бешеной популярности у публики. Однако то ли актерский состав, то ли вплетение в сюжет сплетницы сделали свое дело: по данным Netflix, более 82 миллионов пользователей стриминговой платформы просмотрели "Бриджертонов".

В центре сюжета – безупречная Дафна, которая хочет выйти замуж. Семья Бриджертонов имеет хорошую репутацию, поэтому у девушки есть большие шансы найти перспективного мужчину с королевским титулом. Но приходит сезон балов и никто не решается прийти на знакомство с красавицей. на помощь ей приходит граф Гастингс, который предлагает девушке делать вид влюбленной пары для публики. Таким образом он избежит общения с надоедливыми мамочками, а Дафна – внимание от мужчин. Паре удается обхитрить даже анонимную сплетницу леди Вислдоун. Однако чем больше Дафна и Саймон притворяются влюбленными, тем больше между ними возникает чувств.

"Бриджертоны": смотрите трейлер

"Ванда/Вижен"

Количество серий – 9

Оригинальное название – WandaVision

Рейтинг IMDb – 7,8

А вот успех сериала "Ванда / Вижен" был достаточно прогнозируемым. Лента запустила 4 фазу Marvel, поэтому выход первых эпизодов ждали все поклонники супергеройских фильмов.

По сюжету, Ванда и Вижен после финального поединка с Таносом оказываются в иллюзорном мире. Они живут как супруги в городке Вествью и воспитывают детей. Однако все далеко не таким как кажется на первый взгляд, а главные герои вынуждены будут раскрыть немало тайн.

Пока не все серии "Ванда/Вижен" презентовали в сети. Однако это отнюдь не помешало исполнительнице главной роли Элизабет Олсен стать самой популярной актрисой по версии IMDb.

"Ванда / Вижен": смотрите трейлер