Второй месяц года станет для киноманов насыщенным на премьеры. Сериалы о супергероях, драмы и замечательные комедии: каждый зритель сможет найти в списке интересный для себя проект.

Источник: 24 канал

Среди самых ожидаемых новинок февраля 2021 года – сериалы "Супермен и Лоис", а также "Молодой Скала". Об этих и других лентах месяца – читайте в материале.

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"Великий уравнитель"

Оригинальное название – The Equalizer

Дата выхода – 7 февраля

Жанр – боевик, триллер

В центре событий этого мистического сериала – одинокая мать Робин, которая в одиночку воспитывает дочь и замалчивает немало тайн своего прошлого. Женщина имеет все навыки профессиональной убийцы, а потому становится на защиту обиженных, не боясь вступать в борьбу даже с более сильными соперниками.

Выбирать сериал на вечер иногда можно очень долго. И чем дополнить его – здесь ответ быстрый: монобоксом Lay's . Чипсы со вкусом Крабов, Сметаны и зелени, Сыра или Паприки – смиксуйте любимые вкусы, как настоящие киноманы.

Впервые сериал "Великий уравнитель" вышел на экраны в 1980-ых, затем в Голливуде создали отдельную ленту с Дензелем Вашингтоном. Теперь же к премьере готовится проект, у которого есть все шансы удивить зрителей зрелищным экшеном.

"Великий уравнитель": смотрите трейлер

"Доктор Хэрроу" 3 сезон

Оригинальное название – Harrow

Дата выхода – 8 февраля

Жанр – криминальная драма

Если же вы в поисках замечательной детективной драмы, тогда новые серии "Доктора Хэрроу" могут стать отличным выбором. По сюжету, талантливый паталогоанатом помогает полиции расследовать самые сложные убийства. Да и у самого Хэрроу есть свои тайны, которые вот-вот могут получить огласку.

"Доктор Хэрроу" 3 сезон: смотрите трейлер

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"Черная молния" 4 сезон

Оригинальное название – Black Lightning

Дата выхода – 9 февраля

Жанр – боевик

Кроме этого, в феврале ожидается выход последнего сезона "Черной молнии". Чем завершится история знаменитого Джефферсона Пирса – зрители узнают уже в новых сериях ленты.

В предыдущих сезонах "Черной молнии" зрители могли увидеть, как главный герой совмещал отцовство с работой мстителя. Джонатан уже хотел отказаться от опасного дела и все больше времени уделять своим дочерям, однако увеличение уровня преступности меняет планы Пирса.

"Черная молния": смотрите трейлер

"Кларисса"

Оригинальное название – Clarice

Дата выхода – 11 февраля

Жанр – триллер, детектив

Если же вы поклонники хоррора "Молчание ягнят", тогда триллер "Кларисса" – это то, что невозможно обойти вниманием. Сериал расскажет об агенте ФБР Кларис Старлинг, которая вернется к делу и будет охотиться на самых опасных маньяков. Кроме этого, главная героиня постарается разобраться с миром продажных политиков Вашингтона.

"Кларисса": смотрите трейлер

"Молодой Скала"

Оригинальное название – Young Rock

Дата выхода – 17 февраля

Жанр – комедия

Запланирован релиз и комедийного сериала "Молодой Скала". В юмористическом стиле зрители увидят историю становления и взросления актера Дуэйна Джонсона и даже узнают о его политических планах. Трейлер ленты уже наделал немало шума, поэтому от первых серий "Молодого Скалы" ожидают порцию хорошего американского юмора.

"Молодой Скала": смотрите трейлер

"Супермен и Лоис"

Оригинальное название – Superman and Lois

Дата выхода – 24 февраля

Жанр – боевик, фантастика

А вот поклонники комиксов DC уже давно в ожидании сериала "Супермен и Лоис". В ленте самый могущественный супергерой со своей возлюбленной Лоис стремится отойти от дел и начать тихие будни в родном Смолвилле. Однако все окажется не так просто, а на Кларка Кента ждут новые опасные приключения.

"Супермен и Лоис": смотрите трейлер

"Флэш" 7 сезон

Оригинальное название – The Flash

Дата выхода – 24 февраля

Жанр – боевик, фантастика

И еще один супергеройский сериал закрывает список новинок февраля 2021 года. Флэш уже давно стал любимцем публики, ведь за его молниеносными приключениями наблюдают даже те киноманы, которые не в восторге от супергеройских франшиз.

В новых сериях Барри Аллен столкнется с новыми драматическими трудностями. Остановить Еву Маккалок будет не так просто, а поиски пропавшей Айрис не будут давать результата. Поэтому зрителей ждет не только экшн, но и отличная драма.

"Флэш" 7 сезон: смотрите трейлер