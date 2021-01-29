Популярный сериал "Люпен" уже успел получить миллионную армию поклонников. Сейчас на Netflix презентовали 5 серий увлекательного проекта. Когда же ждать 6 эпизод "Люпена" – узнавайте в материале.

Источник: твиттер Netflix

Премьера 1 сезона "Люпена" состоялась 8 января 2021 года. С тех пор проект Netflix не теряет популярности среди киноманов, а сеть засыпали вопросами, когда же ожидать его продолжения.

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Авторы сериала признались, что новые серии "Люпена" выйдут на стриминговой платформе летом 2021 года. Конкретной даты премьеры пока не называют. По предварительным данным, ожидается еще 2 финальные серии 1 сезона "Люпена".



"Люпен" 6 серия: дата выхода / Фото Twitter / @netflix

Почему "Люпен" получил бешеную популярность

В январе 2021 года "Люпен" стал самым популярным сериалом на платформе Netflix. Более 70 миллионов человек со всего мира посмотрели эту новинку кино, что и сделало сериал лидером в рейтинге. И такой успех проекта не случаен. "Люпен" рассказывает историю гениального вора, который может обхитрить даже самых опасных людей Франции.

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В центре событий – Ассани Гиот, на первый взгляд, обычный человек, который подрабатывает в Лувре уборщиком. Но на самом деле это замечательное прикрытие для аферы по похищению драгоценного колье, с которым у главного героя связаны собственные трагические воспоминания. И как похитить украшение из Лувра, где на каждом шагу поджидают охранники, и почему грабеж может раскрыть тайны смерти отца Люпена – зрители узнают в сериале.

"Люпен": смотрите трейлер

В новых сериях опасная игра Люпена с богачом Пеллегрини выйдет на новый уровень. На кону будет не только жизнь самого вора, но и его родных. В то же время спасение усложнится, ведь на Люпена охотится не только его влиятельный оппонент, но и полиция. Поэтому стоит ожидать еще больше выходок и хитрых планов Ассане Диопа.