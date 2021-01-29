Популярний серіал "Люпен" вже встиг отримати мільйонну армію прихильників. Наразі на Netflix презентували 5 серій захопливого проєкту. Коли ж чекати на 6 епізод "Люпена" – дізнавайтесь у матеріалі.

Джерело: твіттер Netflix

Прем'єра 1 сезону "Люпена" відбулась 8 січня 2021 року. Відтоді проєкт Netflix не втрачає популярності серед кіноманів, а мережу засипали питаннями, коли ж очікувати на його продовження.

До теми Не "Ферзевий гамбіт" чи "Бріджертони": який серіал став найпопулярнішим на Netflix

Автори серіалу зізнались, що нові серії "Люпена" вийдуть на стрімінговій платформі влітку 2021 року. Конкретної дати прем'єри поки не називають. За попередніми даними, очікується ще 2 фінальні серії 1 сезону "Люпена".



"Люпен" 6 серія: дата виходу / Фото Twitter / @netflix

Чому "Люпен" отримав шалену популярність

У січні 2021 року "Люпен" став найпопулярнішим серіалом на платформі Netflix. Понад 70 мільйонів людей з усього світу переглянули цю новинку кіно, що й зробило серіал лідером у рейтингу. І такий успіх проєкту не випадковий. "Люпен" розповідає історію геніального злодія, який може обхитрувати навіть найнебезпечніших людей Франції.

Не пропустіть Найочікуваніші прем'єри 2021 року: Netflix показав, чим дивуватиме кіноманів

У центрі подій – Ассане Діоп, на перший погляд, звичайний чоловік, який підпрацьовує у Луврі прибиральником. Та насправді це чудове прикриття для афери з викрадення дорогоцінного кольє, з яким у головного героя пов'язані власні трагічні спогади. Та як викрасти прикрасу з Лувру, де на кожному кроці чатують охоронці, і чому грабунок може розкрити таємниці смерті батька Люпена – глядачі дізнаються у серіалі.

"Люпен": дивіться трейлер

У нових серіях небезпечна гра Люпена з багатієм Пеллегріні вийде на новий рівень. На кону буде не тільки життя самого злодія, але і його рідних. Водночас порятунок ускладниться, адже на Люпена полює не тільки його впливовий опонент, але й поліція. Тому варто очікувати ще більше витівок та хитрих планів Ассане Діопа.