2021 рік розпочався гучними прем'єрами на стрімінговій платформі Netflix. Відтак глядачі масово переглядали нові серіали, які обігнали "Ферзевий гамбіт" за кількістю переглядів. Найпопулярнішою стрічкою січня став "Люпен".

Цікаво, що "Люпен" – перший французький серіал, який потрапив у рейтинг найпопулярніших проєктів Netflix. За даними Variety, він очолив Топ-10 стрічок платформи за переглядами у світі.

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Найбільше серіал "Люпен" дивились передплатники сервісу у США, Бразилії, Нідерландах, В'єтнамі, Аргентині, Німеччині, Італії, Іспанії, Польщі, Швеції та на Філіппінах. Наразі проєкт переглянули понад 70 мільйонів людей, що і зробило його беззаперечним лідером.

Такі результати не збіглись з очікуваннями кінооглядачів. У західних ЗМІ пророкували, що перший щабель рейтингу Netflix займе серіал "Бріджертони", який за перший місяць прокату переглянули 63 мільйони людей. Водночас обидва проєкти перевершили стрімкий успіх "Ферзевого гамбіту".

"Люпен": коротко про серіал

Прем'єра серіалу "Люпен" відбулась 8 січня 2021 року. З цього часу стрічка не сходить з п'єдесталу за переглядами, а всього за 2 тижні онлайн-прокату її переглянули більше 70 мільйонів людей.

Такий успіх зумовлений динамічним сюжетом серіалу. Ассане Діоп начитався історій про Люпена та звернув увагу на багато деталей, описаних в оповіданнях. Надихнувшись цим прикладом, головний герой готовий піти на пограбування року. Його ціль – Мона Ліза – картина, яку ретельно охороняють. І хоч справа зовсім не проста, Діоп впевнений, що зухвале пограбування йому до снаги.

Чималу популярність серіал "Люпен" отримав і завдяки акторському складу. Все тому, що головну роль тут зіграв Омар Сі – зірка фільму "1+1".

"Люпен": дивіться трейлер серіалу