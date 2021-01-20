Не "Ферзевий гамбіт" чи "Бріджертони": який серіал став найпопулярнішим на Netflix
2021 рік розпочався гучними прем'єрами на стрімінговій платформі Netflix. Відтак глядачі масово переглядали нові серіали, які обігнали "Ферзевий гамбіт" за кількістю переглядів. Найпопулярнішою стрічкою січня став "Люпен".
Цікаво, що "Люпен" – перший французький серіал, який потрапив у рейтинг найпопулярніших проєктів Netflix. За даними Variety, він очолив Топ-10 стрічок платформи за переглядами у світі.
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Найбільше серіал "Люпен" дивились передплатники сервісу у США, Бразилії, Нідерландах, В'єтнамі, Аргентині, Німеччині, Італії, Іспанії, Польщі, Швеції та на Філіппінах. Наразі проєкт переглянули понад 70 мільйонів людей, що і зробило його беззаперечним лідером.
Такі результати не збіглись з очікуваннями кінооглядачів. У західних ЗМІ пророкували, що перший щабель рейтингу Netflix займе серіал "Бріджертони", який за перший місяць прокату переглянули 63 мільйони людей. Водночас обидва проєкти перевершили стрімкий успіх "Ферзевого гамбіту".
"Люпен": коротко про серіал
Прем'єра серіалу "Люпен" відбулась 8 січня 2021 року. З цього часу стрічка не сходить з п'єдесталу за переглядами, а всього за 2 тижні онлайн-прокату її переглянули більше 70 мільйонів людей.
Такий успіх зумовлений динамічним сюжетом серіалу. Ассане Діоп начитався історій про Люпена та звернув увагу на багато деталей, описаних в оповіданнях. Надихнувшись цим прикладом, головний герой готовий піти на пограбування року. Його ціль – Мона Ліза – картина, яку ретельно охороняють. І хоч справа зовсім не проста, Діоп впевнений, що зухвале пограбування йому до снаги.
Чималу популярність серіал "Люпен" отримав і завдяки акторському складу. Все тому, що головну роль тут зіграв Омар Сі – зірка фільму "1+1".
"Люпен": дивіться трейлер серіалу
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