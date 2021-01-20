2021 год начался громкими премьерами на стриминговой платформе Netflix. Поэтому зрители массово просматривали новые сериалы, которые обогнали "Ферзевый гамбит" по количеству просмотров. Самой популярной лентой января стал "Люпен".

Интересно, что "Люпен" – первый французский сериал, попавший в рейтинг самых популярных проектов Netflix. По данным Variety, он возглавил Топ-10 лент платформы по просмотрам в мире.

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Больше всего сериал "Люпен" смотрели подписчики сервиса в США, Бразилии, Нидерландах, Вьетнаме, Аргентине, Германии, Италии, Испании, Польше, Швеции и на Филиппинах. Сейчас проект просмотрели более 70 миллионов человек, что и сделало его безоговорочным лидером.

Такие результаты не совпали с ожиданиями кинопросмотров. В западных СМИ предсказывали, что первую ступень рейтинга Netflix займет сериал "Бриджертоны", который за первый месяц проката просмотрели 63 миллиона человек. В то же время оба проекта превзошли стремительный успех "Ферзевого гамбита".

"Люпен": коротко о сериале

Премьера сериала "Люпен" состоялась 8 января 2021 года. С этого времени лента не сходит с пьедестала по просмотрам, а всего за 2 недели онлайн-проката ее просмотрели более 70 миллионов человек.

Такой успех обусловлен динамичным сюжетом сериала. Ассане Диоп начитался историей о Люпене и обратил внимание на многие детали, описанные в рассказах. Вдохновившись этим примером, главный герой готов пойти на ограбление года. Его цель – Мона Лиза – картина, которую тщательно охраняют. И хоть дело совсем не простое, Гиот уверен, что дерзкое ограбление ему по силам.

Немалую популярность сериал "Люпен" получил и благодаря актерскому составу. Все потому, что главную роль здесь сыграл Омар Си – звезда фильма "1+1".

"Люпен": смотрите трейлер сериала