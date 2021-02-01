Серіал "Бріджертони" став одним із найпопулярніших проєктів Netflix за останні роки. Не меншу популярність отримали головні зірки стрічки – Реге Пейдж та Фібі Дайневор. Днями актриса дала відверте інтерв'ю, в якому розкрила чимало секретів зйомок "Бріджертонів".

Джерело: Glamour

Зокрема, у розмові з журналістами Glamour Фібі Дайневор зізналась, що отримала роль Дафни Бріджертон, коли вже не очікувала, що її кар'єра піде вверх. Дівчина вже думала повернутись додому у Велику Британію, коли її запросили на прослуховування.

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"Я дійсно пам'ятаю той день. У той час я жила в Лос-Анджелесі, і в той момент своєї кар'єри я здалася. Я хотіла повернутися додому назад у Манчестер і збиралася забронювати квиток, коли мені подзвонили, що я буду читати сценарій з Реге", – розповіла вона.

Та не обійшлось без обману. Щоб отримати роль у серіалі "Бріджертони", Фібі Дайневор сказала, що має навички верхової їзди. Надолужила вона це, коли вже підписала контракт на зйомки проєкту Netflix.

Я завжди говорила, що не люблю коней і боюся їх. Але на прослуховуванні, коли мене запитали: "Ти раніше їздила верхи?" Я відповіла: "Так, я чудово їжджу. Я їздила на багатьох конях. Я б ідеально підійшла на цю роль!"

– зізналась Фібі Дайневор.



Фібі Дайневор про свою роль у серіалі "Бріджертони" / Фото Glamour

Роль у проєкті Netflix принесла дівчині світову славу. Однак сама актриса суттєвих змін у житті не відчула. Фібі Дайневор зізналась, що і в рідному Манчестері не почувається кінозіркою.

Мене ніколи не впізнають, тому що я просто виходжу за покупками або прогулююся з мамою або татом... Я досі не зовсім вірю, що шоу має такий великий успіх, ніби це тільки моя сім'я, друзі, актори і команда бачили його, і ніхто більше,

– відверто поділилась актриса.

Наразі серіал "Бріджертони" переглянули понад 82 мільйони передплатників Netflix, що вивело шоу в рейтинг одних з найпопулярніших. Такого успіху не очікували навіть творці стрічки, а також виконавці головних ролей.

"Це було так незвично і по-новому. Ми не були впевнені, це буде історична драма, або що за драма, чи буде в ній сучасна музика... Ми знімали, сподіваючись на краще і гадаючи, у що все обернеться. Коли я нарешті подивилася шоу, я подумала: "О, воно гарне!" – додала Фібі Дайневор.



Фібі Дайневор у новому випуску глянцю / Фото Glamour

Серіал "Бріджертони": сюжет і трейлер

"Бріджертони" розповідають про Лондон початку ХІХ століття. За сюжетом, родина Бріджертонів є класичними представниками британської еліти. Однак їхня бездоганність в очах суспільства може похитнутись, адже за всіма подіями ретельно стежить анонімна пліткарка леді Віслдоун.

В той час, коли у Лондоні проводиться бальний сезон, до міста приїжджає привабливий граф Гастінгс. Красень укладає договір з Дафною Бріджертон. За домовленістю, вони вдають пару, щоб від Саймона відчепились надокучливі матусі, а у дівчини було більше шансів привабити впливових наречених. Та, за класикою всіх романтичних стрічок, пара закохується.

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