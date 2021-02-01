Сериал "Бриджертоны" стал одним из самых успешных проектов Netflix за последние годы. Не меньшую популярность получили главные звезды фильма - Реге Пейдж и Фиби Дайневор. На днях актриса дала откровенное интервью, в котором раскрыла немало секретов съемок "Бриджертоны".

Источник: Glamour

В частности, в беседе с журналистами Glamour Фиби Дайневор призналась, что получила роль Дафны Бриджертон, когда не ожидала, что ее карьера пойдет вверх. Девушка уже думала вернуться домой в Великобританию, когда ее пригласили на прослушивание.

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"Я действительно помню тот день. В то время я жила в Лос-Анджелесе, и в тот момент своей карьеры я сдалась. Я хотела вернуться домой обратно в Манчестер и собиралась забронировать билет, когда мне позвонили, что я буду читать сценарий с Реге", – рассказала она.

Но не обошлось без обмана. Чтобы получить роль в сериале "Бриджертоны", Фиби Дайневор сказала, что у нее есть навыки верховой езды. Наверстала она это, когда уже подписала контракт на съемки проекту Netflix.

Я всегда говорила, что не люблю лошадей и боюсь их. Но на прослушивании, когда меня спросили: "Ты раньше ездила верхом?" Я ответила: "Да, я прекрасно езжу. Я ездила на многих лошадях. Я бы идеально подошла на эту роль!"

– призналась Фиби Дайневор.

Фиби Дайневор о своей роли в сериале "Бриджертоны" / Фото Glamour

Роль в проекте Netflix принесла девушке мировую славу. Однако сама актриса существенных изменений в жизни не почувствовала. Фиби Дейневор призналась, что и в родном Манчестере не чувствуется кинозвездой.

Меня никогда не узнают, потому что я просто выхожу за покупками или прогуливаюсь с мамой или папой ... Я до сих пор не совсем верю, что шоу имеет такой большой успех, что это только моя семья, друзья, актеры и команда видели его, и никто больше,

– откровенно поделилась актриса.

Сейчас сериал "Бриджертоны" посмотрели более 82 миллиона подписчиков Netflix, вывело шоу в рейтинг одним из самых популярных. Такого успеха не ожидали даже создатели ленты, а также исполнители главных ролей.

"Это было так необычно и по-новому. Мы не были уверены, это будет историческая драма, или что за драма, будет ли в ней современная музыка... Мы снимали, надеясь на лучшее и думая, во что все обернется. Когда я наконец посмотрела шоу, я подумала: "О, оно хорошее!" – добавила Фиби Дайневор.

Фиби Дайневор в новом выпуске глянца / Фото Glamour

Сериал "Бриджертоны": сюжет и трейлер

"Бриджертоны" рассказывают о Лондоне начала XIX века. По сюжету, семья Бриджертонов является классическими представителями британской элиты. Однако их безупречность в глазах общества может пошатнуться, ведь за всеми событиями тщательно следит анонимная сплетница леди Вислдоун.

В то время, когда в Лондоне проводится бальный сезон, в город приезжает привлекательный граф Гастингс. Красавец заключает договор с Дафной Бриджертон. По договоренности, они изображают из себя пару, чтобы от Саймона отстали надоедливые мамы, а у девушки было больше шансов привлечь влиятельных женихов. Но, по классике всех романтических лент, пара влюбляется.

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