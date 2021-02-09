Футбол – це гра, яка об’єднує покоління гравців, фанатів та пристрасних людей, що шукають місце для вивільнення емоцій. І хоча дивляться його мільйони, на стадіони приходять тисячі, назвати хороше кіно про футбол готові десятки.

Журналісти 24 каналу підібрали фільми про футбол, які зацікавлять як і пристрасних фанатів цього виду спорту, як і тих, хто оминає цю гру стороною.

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"Хулігани Зеленої вулиці"

Рік виходу – 2005

Жанр – кримінал, драма

Рейтинг IMDb – 7,5

"Хулігани Зеленої вулиці" – класика не лише фільмів про футбол, але й картин про дух бунтарства. Це змога побачити молодого Елайджу Вуда, який вже на час зйомок був добре відомий завдяки "Володарю перснів", та Чарлі Ганнема.

У фільмі футбол стоїть на другому плані. Це більше історія про "пацанські розбірки", підстави та пристрасті, а в центрі сценарної канви – дружба, любов та людська гідність. У будні герої фільму – прості пілоти чи вчителі фізкультури, їхні життя нічим не відрізняється від того, чим зайняті прості британці. Але на вихідних вони збираються в улюблених пабах, щоб випити та сходити на футбол.

"Хулігани Зеленої вулиці": дивіться трейлер фільму

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"Пеле: Народження легенди"

Рік виходу – 2016

Жанр – драма, спортивний

Рейтинг IMDb – 7,2

Пеле – це Майкл Джордан у світі футболу. Вам не обов’язково захоплюватись грою, щоб чути про нього. Історія життя Пеле дуже кінематографічна: дитинство у злиднях, перші турніри, зіграні босоніж, перші бутси, куплені аматорській команді дорослим другом. Словом, при перегляді стрічки є шанс побачити становлення легенди.

Не одне покоління гравців надихалось успіхом Пеле. І якщо вам хочеться більше пізнати футболіста, або зрозуміти, чому ним захоплюється світ, "Пеле: Народження легенди" вам у цьому допоможе.

"Пеле: Народження легенди": дивіться трейлер фільму

"Перемога"

Рік виходу – 1981

Жанр – військова драма, спортивний

Рейтинг IMDb – 6,7

Більшість фільмів у нашому топі не користувались популярністю серед критиків. Натомість "Перемогу" зняв режисер Джон Г'юстон, роботи якого не пропустив жоден кінознавець у світі. А бонусом є те, що головні ролі виконали Майкл Кейн та Сільвестер Сталлоне. Навіть легендарний Пеле не відмовився від участі у фільмі. І хоч серце фільму – футбол, перш за все "Перемога" – це військова драма.

Перед глядачами постане міцна картина старої голлівудської школи. Але не менш вражаючим за сюжет про полонених, які зіграють з нацистськими футболістами, є те, що його засновано на реальних подіях, які відбулись в Україні у 1942 році. Згодом цей футбольний поєдинок назвали "Матчем смерті".

За легендою, кілька команд німецьких військових зіграли зі збірною радянських спортсменів, 3 з яких були колишніми учасниками "Динамо". У цьому мінітурнірі нацисти не перемогли в жодному матчі, а більшість гравців "збірної" були розстріляні після тріумфу.

"Перемога": дивіться трейлер фільму

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"У пошуках Еріка"

Рік виходу – 2009

Жанр – спортивний, комедія, фентезі

Рейтинг IMDb – 7,2

Фільм "У пошуках Еріка" – це фантастична комедія про любов до футболу. У центрі подій – немолодий поштар Ерік Бішоп, який незадоволений своїм життям. Він сильно шкодує, що багато років тому покинув доньку та дружину. Сини від другої жінки не збираються його слухати та зв'язались з компанією людей сумнівної репутації. І ось Ерік розуміє, що у цьому нещасному житті найщасливішими хвилинами для нього були моменти бездоганної гри Еріка Кантони – кумира усіх вболівальників "Манчестер Юнайтед". Але це було в минулому. "Король Ерік" давно не грає, а життя Бішопа все ніяк не налагодиться. Одного разу з горя він розкурює косяк, і перед ним постає сам Кантона.

"У пошуках Еріка": дивіться трейлер фільму

"Костолом"

Рік виходу – 2001

Жанр – спортивний, драма

Рейтинг IMDb – 6,5

Сьогодні Вінні Джонс – характерний актор. Але його шлях до слави почався у футболі. Своєю жорсткою грою Джонс був відомий на всю Англію. Одного разу в документальному фільмі "Жорсткі хлопці футболу" той роздавав поради з агресивної гри. За дискредитацію гри його оштрафували на 20 тисяч євро.

Водночас Вінні Джонс був кумиром фанатів, і його непростий характер напряму вплинув на акторську кар'єру. Він майже завжди грає жорстких хлопців, тренерів або громил. У картині "Костолом" актор перевтілився у подібного героя – ув'язненого гравця.

За сюжетом, чоловік потрапляє за ґрати через підозру в договірних матчах. У в'язниці він вирішує провести футбольний матч між охороною та арештантами. Начальник тюрми – любитель азартних ігор – ставить останні гроші на перемогу колег та вимагає від ув'язнених програшу, інакше терміни покарання стануть довшими. Герой Вінні Джонса стоїть перед непростим вибором: виконати вимогу чи не скоритись.

"Костолом": дивіться трейлер фільму

"Чемпіони з підворіття"

Рік виходу – 2012

Жанр – спортивний, драма

Рейтинг IMDb – 4,0

Головна перевага стрічки – у ній грає Олексій Горбунов. Український актор завжди обирав лише ті проєкти, які вважав цікавими. Тож якщо ви захочете більше пізнати якісні українські фільми – неодмінно перегляньте роботи із фільмографії Олексія Горбунова.

У стрічці "Чемпіони з підворіття" актор перевтілився у безхатька з усіма забутою футбольною кар'єрою. Шансом знову відчути себе зіркою стає Чемпіонат світу з пляжного футболу, тому головний герой не упускає його.

Сюжет засновано на реальних подіях, а на другому плані можна побачити багато харизматичних акторів. Режисером фільму "Чемпіони з підворіття" виступає Ахтем Сеітаблаєв – постановник "Кіборгів".

"Чемпіони з підворіття": дивіться трейлер фільму

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"Грай, як Бекхем"

Рік виходу – 2003

Жанр – комедія

Рейтинг IMDb – 6,6

Легка комедія про здійснення юнацьких мрій може стати чудовим вибором для перегляду ввечері. Родина головної героїні мріє, щоб та стала юристкою. Натомість її це ніяк не цікавить, адже дівчина хоче займатися футболом. Тримаючи все в таємниці, вона потрапляє у професійну футбольну команду та навіть здійснює поїздку на Чемпіонат в Німеччину.

Стрічка "Грай, як Бекхем" покликана зруйнувати стереотипи про те, що футбол – це суто чоловіча гра. І якщо ви ніколи раніше за ним не стежили, після перегляду цього фільму все може змінитись.

"Грай, як Бекхем": дивіться трейлер фільму

"Фанати"

Рік виходу – 2005

Жанр – драма. кримінал

Рейтинг IMDb – 6,8

Для історії Великої Британії футбольні рухи відіграють важливу роль, адже бути фанатом – це традиція, що існує роками. Бійки прихильників різних команд у свій час наробили в країні чималого галасу. Недарма у комедії "Євротур", вздовж і впоперек збудованій на стереотипах, перша асоціація з Великою Британією – це дикі вболівальники. Стрічка "Фанати" якраз про таких.

На фоні бійок, розбірок та посиденьок у пабах перед нами постають реалії життя британської молоді початку 2000-их.

"Фанати": дивіться трейлер фільму

"Марадона"

Рік виходу – 2019

Жанр – документальний

Рейтинг IMDb – 7,7

Дієго Марадона – персона, зіткана із суперечностей. Геніальний футболіст, відомий неперевершеною грою та фантастичними історіями. Одна з них – "Рука Бога", що сталась на матчі Чемпіонату світу зі збірною Англії в 1986 році. Тоді гравець забив гол рукою, але рефері порушень не помітив. Відтак аргентинцям зарахували цей гол, від чого на трибунах британці напали на суперників їхньої команди. Окрім цього, Марадона добре відомий дружбою з одіозними диктаторами Фіделем Кастро та Уго Чавесом, мав проблеми з наркотиками і зумів завоювати любов мільйонів людей.

Звичайно, жоден документальний фільм не розповість повну історію життя цієї людини, але може залишити про неї особливі враження. У стрічки "Марадона" це виходить якнайкраще, адже її перегляд – найкращий спосіб пройнятися духом великого спорту та захопитись досягненнями Дієго Марадони.

"Марадона": дивіться трейлер фільму

"Проклятий Юнайтед"

Рік виходу – 2009

Жанр – драма, спортивний

Рейтинг IMDb – 7,5

Біографічна драма розповідає про 6 років життя відомого тренера Браяна Кларфа. Це єдиний в історії тренер, який двічі завойовував Кубок чемпіонів. Критики хвалять стрічку за точну передачу епохи 1960-их, коли й розгортаються події фільму.

Звісно, фільм "Проклятий Юнайтед", в першу чергу, буде цікавим фанатам футболу. Щоправда, вдова Браяна Кларфа заявила, що багато подій було перекручено сценаристами, а прихильники знаменитого тренера знайшли безліч розбіжностей зі справжнім життям їхнього кумира. І навіть попри провал у прокаті, стрічка стала частим гостем у різноманітних топах та списках найкращих фільмів про футбол.

"Проклятий Юнайтед": дивіться трейлер фільму