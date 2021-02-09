Футбол – это игра, которая объединяет поколения игроков, фанатов и страстных людей, ищущих место для высвобождения эмоций. И хотя смотрят его миллионы, на стадионы приходят тысячи, назвать хорошее кино о футболе готовы десятки.

Журналисты 24 канала подобрали фильмы о футболе, которые заинтересуют как страстных фанатов этого вида спорта, так и тех, кто обходит эту игру стороной.

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"Хулиганы"

Год выхода – 2005

Жанр – криминал, драма

Рейтинг IMDb – 7,5

"Хулиганы" – классика не только фильмов о футболе, но и картин о духе бунтарства. Это возможность увидеть молодого Элайджу Вуда, который уже на время съемок был хорошо известен благодаря "Властелину колец", и Чарли Ханнэма.

В фильме футбол стоит на втором плане. Это больше история о "пацанских разборках", основаниях и страстях, а в центре сценарной канвы – дружба, любовь и человеческое достоинство. В будни герои фильма – простые пилоты или учителя физкультуры, их жизнь ничем не отличается от того, чем заняты простые британцы. Но на выходных они собираются в любимых пабах, чтобы выпить и сходить на футбол.

"Хулиганы": смотрите трейлер фильма

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"Пеле: Рождение легенды"

Год выхода – 2016

Жанр – драма, спортивный

Рейтинг IMDb – 7,2

Пеле – это Майкл Джордан в мире футбола. Вам не обязательно восхищаться игрой, чтобы слышать о нем. История жизни Пеле очень кинематографична: детство в нищете, первые турниры, сыгранные босиком, первые бутсы, купленные любительской команде взрослым другом. Словом, при просмотре ленты есть шанс увидеть становление легенды.

Не одно поколение игроков вдохновлялось успехом Пеле. И если вам хочется больше узнать футболиста, или понять, почему им восхищается мир, "Пеле: Рождение легенды" вам в этом поможет.

"Пеле: Рождение легенды": смотрите трейлер фильма

"Победа"

Год выхода – 1981

Жанр – военная драма, спортивный

Рейтинг IMDb – 6,7

Большинство фильмов в нашем топе не пользовались популярностью среди критиков. Зато "Победу" снял режиссер Джон Хьюстон, работы которого не пропустил ни один киновед в мире. А бонусом является то, что главные роли исполнили Майкл Кейн и Сильвестер Сталлоне. Даже легендарный Пеле не отказался от участия в фильме. И хоть сердце фильма – футбол, прежде всего "Победа" – это военная драма.

Перед зрителями предстанет крепкая картина старой голливудской школы. Но не менее впечатляющим, чем сюжет о пленных, которые сыграют с нацистскими футболистами, является то, что фильм основан на реальных событиях, которые произошли в Украине в 1942 году. Впоследствии этот футбольный поединок назвали "Матчем смерти".

По легенде, несколько команд немецких военных сыграли со сборной советских спортсменов, 3 из которых были бывшими участниками "Динамо". В этом мини-турнире нацисты не победили ни в одном матче, а большинство игроков "сборной" были расстреляны после триумфа.

"Победа": смотрите трейлер фильма

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"В поисках Эрика"

Год выхода – 2009

Жанр – спортивный, комедия, фэнтези

Рейтинг IMDb – 7,2

Фильм "В поисках Эрика" – это фантастическая комедия о любви к футболу. В центре событий – немолодой почтальон Эрик Бишоп, который недоволен своей жизнью. Он сильно сожалеет, что много лет назад покинул дочь и жену. Сыновья от второй жены не собираются его слушать и связались с компанией людей сомнительной репутации. И вот Эрик понимает, что в этой несчастной жизни самыми счастливыми минутами для него были моменты безупречной игры Эрика Кантоны – кумира всех болельщиков "Манчестер Юнайтед". Но это было в прошлом. "Король Эрик" давно не играет, а жизнь Бишопа все никак не наладится. Однажды с горя он раскуривает косяк, и перед ним предстает сам Кантона.

"В поисках Эрика": смотрите трейлер фильма

"Костолом"

Год выхода – 2001

Жанр – спортивный, драма

Рейтинг IMDb – 6,5

Сегодня Винни Джонс – характерный актер. Но его путь к славе начался в футболе. Своей жесткой игрой Джонс был известен на всю Англию. Однажды в документальном фильме "Жесткие парни футбола" тот раздавал советы по агрессивной игре. За дискредитацию игры его оштрафовали на 20 тысяч евро.

В то же время Винни Джонс был кумиром фанатов, и его непростой характер напрямую повлиял на актерскую карьеру. Он почти всегда играет жестких парней, тренеров или громил. В картине "Костолом" актер перевоплотился в подобного героя – заключенного игрока.

По сюжету, мужчина попадает за решетку из-за подозрения в договорных матчах. В тюрьме он решает провести футбольный матч между охраной и арестантами. Начальник тюрьмы – любитель азартных игр – ставит последние деньги на победу коллег и требует от заключенных проигрыша, иначе сроки наказания станут длиннее. Герой Винни Джонса стоит перед непростым выбором: выполнить требование или не покориться.

"Костолом": смотрите трейлер фильма

"Чемпионы из подворотни"

Год выхода – 2012

Жанр – спортивный, драма

Рейтинг IMDb – 4,0

Главное преимущество ленты – в ней играет Алексей Горбунов. Украинский актер всегда выбирал только те проекты, которые считал интересными. Поэтому если вы захотите больше узнать качественные украинские фильмы – непременно посмотрите работы из фильмографии Алексея Горбунова.

В ленте "Чемпионы из подворотни" актер перевоплотился в бездомного со всеми забытой футбольной карьерой. Шансом вновь почувствовать себя звездой становится Чемпионат мира по пляжному футболу, поэтому главный герой не упускает его.

Сюжет основан на реальных событиях, а на втором плане можно увидеть много харизматичных актеров. Режиссером фильма "Чемпионы из подворотни" выступает Ахтем Сейтаблаев – постановщик "Киборгов".

"Чемпионы из подворотни": смотрите трейлер фильма

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"Играй, как Бекхэм"

Год выхода – 2003

Жанр – комедия

Рейтинг IMDb – 6,6

Легкая комедия об осуществлении юношеских мечтаний может стать отличным выбором для просмотра вечером. Семья главной героини мечтает, чтобы та стала юристом. Но ее это никак не интересует, ведь девушка хочет заниматься футболом. Держа все в тайне, она попадает в профессиональную футбольную команду и даже осуществляет поездку на Чемпионат в Германию.

Лента "Играй, как Бекхэм" призвана разрушить стереотипы о том, что футбол – это сугубо мужская игра. И если вы никогда раньше за ним не следили, после просмотра этого фильма все может измениться.

"Играй, как Бекхэм": смотрите трейлер фильма

"Фанаты"

Год выхода – 2005

Жанр – драма, криминал

Рейтинг IMDb – 6,8

Для истории Великобритании футбольные движения играют важную роль, ведь быть фанатом – это традиция, которая существует годами. Драки поклонников разных команд в свое время наделали в стране немалой шумихи. Недаром в комедии "Евротур", вдоль и поперек построенной на стереотипах, первая ассоциация с Великобританией – это дикие болельщики. Лента "Фанаты" как раз о таких.

На фоне драк, разборок и посиделок в пабах перед нами предстают реалии жизни британской молодежи начала 2000-ых.

"Фанаты": смотрите трейлер фильма

"Марадона"

Год выхода – 2019

Жанр – документальный

Рейтинг IMDb – 7,7

Диего Марадона-персона, сотканная из противоречий. Гениальный футболист, известный непревзойденной игрой и фантастическими историями. Одна из них - "Рука Бога", произошедшая на матче чемпионата мира со сборной Англии в 1986 году. Тогда игрок забил гол рукой, но рефери нарушений не заметил. Поэтому аргентинцам засчитали этот гол, от чего на трибунах британцы напали на соперников их команды. Кроме этого, Марадона хорошо известен дружбой с одиозными диктаторами Фиделем Кастро и Уго Чавесом, имел проблемы с наркотиками и сумел завоевать любовь миллионов людей.

Конечно, ни один документальный фильм не расскажет полную историю жизни этого человека, но может оставить о ней особые впечатления. У ленты "Марадона" это получается как нельзя лучше, ведь ее просмотр – лучший способ проникнуться духом большого спорта и увлечься достижениями Диего Марадоны.

"Марадона": смотрите трейлер фильма

"Проклятый Юнайтед"

Год выхода – 2009

Жанр – драма, спортивный

Рейтинг IMDb – 7,5

Биографическая драма рассказывает о 6 годах жизни известного тренера Брайана Кларфа. Это единственный в истории тренер, который дважды завоевывал Кубок чемпионов. Критики хвалят ленту за точную передачу эпохи 1960-ых, когда и разворачиваются события фильма.

Конечно, фильм "Проклятый Юнайтед", в первую очередь, будет интересен фанатам футбола. Правда, вдова настоящего Брайана Кларфа заявила, что многие события были искажены сценаристами, а поклонники знаменитого тренера нашли множество нестыковок с настоящей жизнью их кумира. И даже несмотря на провал в прокате, лента стала частым гостем в различных топах и списках лучших фильмов о футболе.

"Проклятый Юнайтед": смотрите трейлер фильма