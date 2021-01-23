Очень часто мы с легкостью можем предсказать концовку фильма, а это значит, что вы теряете интерес к этой ленте. Наша подборка кино настолько загадочна и непредсказуема, что если вы не видели эти ленты, то вы никогда не догадаетесь, каким будет финал.

Редакция Кино 24 собрала подборку фильмов, где финал меняет все.

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"Шоу Трумана", 1998 год

Джим Керри известен благодаря своим ролям в комедийных фильмах, но "Шоу Трумана" стал для актера первой серьезной лентой.

Главный герой Труман жил своей жизнью и даже не подозревал, что он является звездой телешоу, а его жизнь всегда под колпаком телевизионщиков. Что выберет главный герой: жить в тепличных условиях или же окунуться с головой в реальную жизнь?

Сюжет насыщенный, непредсказуемый и заинтересовывающий с первых минут.

Смотрите видео: трейлер к фильму "Шоу Трумана" с Джимом Керри

"Шестое чувство", 1999 год

Мистический фильм, рассказывающий об одном случае из врачебной практики детского врача-психиатра Малколма Кроу. У врача умирает пациент.

Поэтому все свое время психиатр посвящает новому пациенту Коулу Сиеру, который скучает по отцу. Но маленький пациент не сразу рассказывает, что на самом деле его мучает и пугает. Сможет ли врач помочь мальчику – смотрите в фильме.

Смотрите видео: трейлер к фильму "Шестое чувство", которое вышло на экраны в 1999 году

"11-11-11", 2011 год

Режиссеры триллеров и ужасов неоднократно обращались к мистическим числам. Например, число дьявола – 666. Но в фильме 11-11-11 все крутится вокруг двух единиц.

Известный писатель детективов Джозеф Крон вместе с семьей попал в аварию. Он чудом остался жив и невредим. В этот же день он узнает от брата о том, что их отец должен умереть. Джозеф едет в Барселону. Постепенно главный герой понимает, что в его жизни очень много числа 11.

11.11.11 – это предупреждение. Это дата, связанная с чем-то мистическим, о чем было написано зашифрованное послание в молитвенниках нескольких великих мировых религий. Сюжет фильма изобилует острыми ощущениями.

Смотрите видео: насколько может быть мистическим обычное число

"11:14", 2003 год

Небольшой провинциальный город Миддлтон, жители которого стали свидетелями самых невероятных событий, которые невозможно предсказать, а тем более объяснить.

Что может случиться в 11:14? Этот фильм доказывает, что "все"!

Смотрите видео: трейлер к фильму "11:14"

"Другие", 2001 год

Граница между миром живых и миром мертвых очень тонка. Это доказывает фильм "Другие".

Британия, середина 40-х, Грейс Стюарт отвозит своих детей на остров Джерси. Ее муж не возвращается с войны. Поэтому она вместе с детьми проживает в старинном готическом особняке.

Ее дети страдают от необычной аллергии: они не могут находиться на солнечном свете. Из-за этого в особняке всегда задернуты занавески и плотно закрыты двери. Грейс воспитывает детей в строгих религиозных правилах. Впоследствии оказалось, что в доме они не одни. Вокруг начало происходить что-то странное и непонятное.

Смотрите видео: насколько тонка граница между миром живых и мертвых

"Тайное окно", 2004 год

Талантливый и успешный писатель Морт Рейни переживает трудный период в своей жизни. Ему изменила жена, и он решает переехать за город и в тишине сельской жизни бороться с творческим кризисом.

Однажды ночью в его дом врывается незнакомец и предъявляет писателю обвинение в плагиате. После словесной перепалки незнакомец покидает дом. Морт Рейни внезапно обнаруживает пропажу – исчезает рукопись его книги. Что будет делать писатель и при чем здесь окно – смотрите в фильме.

Смотрите видео: трейлер к фильму "Тайное окно" с Джонни Деппом

"Роковое число 23", 2007 год

Книга "Номер 23" заставляет главного героя чувствовать постоянное дежавю. Все события, которые были описаны в романе, беспокоят Уолтера, а число 23 начинает его преследовать.

Мужчина решает открыть тайну чертового числа, ведь иначе он сойдет с ума. Для того, чтобы найти истину, ему придется пройти не один круг ада, который состоит из воспоминаний.

Смотрите видео: трейлер к фильму о числе 23, которое преследует персонажа Джима Керри

"Игра в прятки", 2019 год

Черная комедия "Игра в тайники" рассказывает о семейных традициях семьи де Домас. Грейс выходит замуж за юношу Даниэля де Домас. В день свадьбы обычно устраивают игру в прятки, во время которой вся семья ищет невесту.

Чем обернется невинная игра для Грейс и сможет ли она выжить, смотрите в фильме.

Смотрите видео: трейлер к фильму "Игра в прятки"

"Мгла", 2017 год

На небольшой городок штата Мэн опустился густой туман. Художник Дэвид Дрейтон вместе с 5-летним сыном в этот момент находятся в супермаркете. Покупатели решают переждать мглу в магазине, но густой туман прячет в себе чудовищ.

Какое решение примет Дрейтон?

Смотрите видео: трейлер к фильму "Мгла"