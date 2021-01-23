Дуже часто ми з легкістю можемо передбачити кінцівку фільму, а це означає, що ви втрачаєте цікавість до цієї стрічки. Наша добірка кіно настільки загадкова та непередбачувана, що якщо ви не бачили ці стрічки, то ви ніколи не здогадаєтесь, яким буде фінал.

Редакція Кіно 24 зібрала добірку фільмів, де фінал змінює все.

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"Шоу Трумана", 1998 рік

Джим Керрі відомий завдяки своїм ролям у комедійних фільмах, але "Шоу Трумана" став для актора першою серйозною стрічкою.

Головний герой Труман жив своїм життям і навіть не підозрював, що він є зіркою телешоу, а його життя завжди під ковпаком телевізійників. Що обере головний герой: жити в тепличних умовах або ж поринути з головою у реальне життя?

Сюжет насичений, непередбачуваний і зацікавлює з перших хвилин.

Дивіться відео: трейлер до фільму "Шоу Трумана" з Джимом Керрі

"Шосте відчуття", 1999 рік

Містичний фільм, який розповідає про один випадок з лікарської практики дитячого лікаря-психіатра Малколма Кроу. У лікаря помирає пацієнт.

Тому весь свій час психіатр присвячує новому пацієнту Коулу Сіеру, який сумує за батьком. Але маленький пацієнт не одразу розповідає, що насправді його мучить і лякає. Чи зможе лікар допомогти хлопчику – дивіться в фільмі.

Дивіться відео: трейлер до фільму "Шосте відчуття", яке вийшло на екрани у 1999 році

"11-11-11", 2011 рік

Режисери трилерів і жахів неодноразово звертались до містичних чисел. Наприклад, число диявола – 666. Але у фільмі 11-11-11 все крутиться навколо двох одиниць.

Відомий письменник детективів Джозеф Крон разом з родиною потрапив у аварію. Він чудом залишився живим і неушкодженим. У цей же день він дізнається від брата про те, що їх батько повинен померти. Джозеф їде у Барселону. Поступово головний герой розуміє, що в його житті дуже багато числа 11.

11.11.11 – це попередження. Це дата, пов'язана з чимось містичним, про що було написано зашифроване послання в молитвениках декількох великих світових релігій. Сюжет фільму рясніє гострими відчуттями.

Дивіться відео: наскільки може бути містичним звичайне число

"11:14", 2003 рік

Невелике провінційне місто Міддлтон, мешканці якого стали свідками найнеймовірніших подій, які неможливо передбачити, а тим паче пояснити.

Що може трапитися о 11:14? Цей фільм доводить, що "все"!

Дивіться відео: трейлер до фільму "11:14"

"Інші", 2001 рік

Межа між світом живих і світом мертвих дуже тонка. Це доводить фільм "Інші".

Британія, середина 40-х, Грейс Стюарт відвозить своїх дітей на острів Джерсі. Її чоловік не повертається з війни. Тому вона разом із дітьми проживає в старовинному готичному особняку.

Її діти страждають від незвичайної алергії: вони не можуть перебувати на сонячному світлі. Через це в особняку завжди запнуті фіранки та щільно зачинені двері. Грейс виховує дітей у суворих релігійних правилах. Згодом виявилось, що в будинку вони не самі. Навколо почало відбуватися щось дивне та незрозуміле.

Дивіться відео: наскільки тонка межа між світом живих і мертвих

"Таємне вікно", 2004 рік

Талановитий та успішний письменник Морт Рейні переживає важкий період у своєму житті. Йому зрадила дружина та він вирішує переїхати за місто й у тиші сільського життя боротися із творчою кризою.

Однієї ночі до його будинку вривається незнайомець та пред'являє письменнику обвинувачення у плагіаті. Після словесної перепалки, незнайомець покидає дім. Морт Рейні раптово виявляє пропажу – зникає рукопис його книги. Що буде робити письменник і до чого тут вікно – дивіться у фільмі.

Дивіться відео: трейлер до фільму "Таємне вікно" з Джонні Деппом

"Рокове число 23", 2007 рік

Книга "Номер 23" змушує головного героя відчувати постійне дежавю. Всі події, які були описані в романі, турбують Волтера, а число 23 починає його переслідувати.

Чоловік вирішує відкрити таємницю чортового числа, адже інакше він з'їде з глузду. Для того, щоб знайти істину, йому доведеться пройти не одне коло пекла, яке складається зі спогадів.

Дивіться відео: трейлер до фільму про число 23, яке переслідує персонажа Джима Керрі

"Гра у хованки", 2019 рік

Чорна комедія "Гра у схованки" розповідає про сімейні традиції родини де Домас. Грейс виходить заміж за юнака Даніеля де Домас. У день весілля зазвичай влаштовують гру в хованки, під час якої вся родина шукає наречену.

Чим обернеться невинна гра для Грейс і чи зможе вона вижити – дивіться в фільмі.

Дивіться відео: трейлер до фільму "Гра у хованки"

"Імла", 2017 рік

На невелике містечко штату Мен опустився густий туман. Художник Девід Дрейтон разом із 5-річним сином у цей момент перебувають у супермаркеті. Покупці вирішують перечекати імлу в магазині, але густий туман ховає в собі чудовиськ.

Яке рішення прийме Дрейтон?

Дивіться відео: трейлер до фільму "Імла"