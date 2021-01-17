Кіно, в першу чергу. – це бізнес. Відтак фільм може бути шедевральним, культовим та відвертим, але це ніколи не гарантуватиме йому фінансовий успіх. Тож пропонуємо 8 знаменитих фільмів, які отримали шалену популярність у глядачів, однак провалились у прокаті.

Як відомо, фільм вважається касово успішним, якщо його прибуток більш ніж вдвічі перевищує кошторис. Тому у добірці 24 каналу можна знайти стрічки, які провалились у прокаті, однак, без сумніву, відомі чи не кожному глядачу. Та якщо ви ще не переглянули фільми з цього списку, у вас є чудова нагода це зробити, адже всі ці шедеври світового кінематографа доступні для перегляду онлайн.

Для справжніх кіноманів 5 культових фільмів, знятих за копійки

"Втеча з Шоушенка"

Бюджет – 25 мільйонів доларів

Касові збори – 28 мільйонів доларів

"Втеча з Шоушенка" посідає перше місце в Топ-250 найкращих фільмів IMDb, носить статус класики та, звісно, була неодноразово переглянута кожним з нас. На момент виходу стрічки в 1994 році фільми про в'язницю не збирали великі каси. А тому історія про несправедливо звинуваченого у вбивстві своєї дружини Енді Дюфрейна не підкорила кінотеатри.

Попри комерційний провал стрічка висувалась на Оскар у 7 номінаціях, але в підсумку "Втеча з Шоушенка" не перемогла в жодній. Це не завадило фільму знайти свого глядача. Показово, що у 2019 році на зустрічі з фанатами у в’язниці Менсфілда, де знімали картину, зустрітися з творцями "Втечі з Шоушенка" прийшло понад 20 тисяч людей.

Мабуть, секрет виходу з небуття у "Втечі з Шоушенка" прихований у простій ідеї. Попри травми та намагання оточення в чомусь нас обмежити, в кожному живе внутрішня свобода, яку не під силу відняти нікому. Навіть нам самим.

"Втеча з Шоушенка": дивіться трейлер фільму

"Той, що біжить по лезу"

Бюджет – 28 мільйонів доларів

Касові збори – 41,5 мільйона доларів

Роман фантаста Філіпа К. Діка "Чи мріють андроїди про електричних овець" не був бестселером. Тож коли студія Warner Brothers вирішила його екранізувати, на це була лише одна причина. Він містив у собі унікальну історію.

Переписаний кілька разів сценарій виконав головне завдання: не відтворював роман Діка повністю, але точно передавав його дух. На тестових показах письменник був шокований тим, що без будь-яких консультацій із ним знімальна група візуально повторила описаний світ кіберпанку точно так само, як він і уявляв.

Стрічка не вписувалась у канони мейнстримної наукової фантастики. Мабуть, проблемою для великих зборів стала внутрішня міфологія, що у своєму корені ставила просте питання: "Чи можуть машини мати душу?" Неординарний метод подачі цієї дилеми глядач у 1982 році просто не зрозумів.

Сьогодні ж "Той, що біжить по лезу" вивчають у кіношколах, а підхід до історії першим у кіно створив естетику "затертого майбутнього".

"Той, що біжить по лезу": дивіться трейлер фільму

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"Той, що біжить по лезу: 2049"

Бюджет – 150 мільйонів доларів

Касові збори – 259 мільйонів доларів

За роки перевидань стрічка Рідлі Скотта утворила навколо себе достатньо широку фан-базу, щоб продюсери пішли на ризик. Історію про людей та реплікантів вирішили продовжити. Постановником виступив Дені Вільньов – режисер не менш талановитий за Рідлі Скотта.

Заради підігріву інтересу до стрічки його зйомки проводились у повній секретності. Акторів ознайомили лише з тими фрагментами сценарію, де присутні їхні персонажі. На показах для преси журналістів попросили у своїх рецензіях не розкривати деталі сюжету. Таким чином студії хотіли уникнути злиття скрипту в мережу або спойлерів, після яких глядачі не пішли б в кінотеатри.

Була випущена серія короткометражних приквелів, щоб показати глядачу, як змінився світ фільму за понад 20 років. І навіть попри дуже високі оцінки критиків, участь Раяна Гослінга, Джареда Лето та Гаррісона Форда, що зіграв головну роль в оригінальному фільмі, проєкт це не врятувало від провалу. І скоріш за все, продовження, на яке натякав фінал історії, ми більше не побачимо.

"Той, що біжить по лезу: 2049": дивіться трейлер фільму

"Дитя людське"

Бюджет – 76 мільйонів доларів

Касові збори – 70 мільйонів доларів

Альфонсо Куарон знімає фільми раз на кілька років, але майже завжди вони стають одкровенням. Його "Рома" 2018 року, що перегукується з роками дитинства, здобула 3 премії Оскар, а "Гравітація" в технічному плані стала проривним для індустрії фільмом. Але його першою стрічкою з великим бюджетом було "Дитя людське".

За сюжетом, людство втрачає здатність народжувати дітей. Суспільство розкладається, країни одна за одною припиняють існування. Але виявляється, що серед африканських біженців, що хотіли потрапити в Англію, пробралась вагітна жінка. Вперше за 20 років на світ може з'явитись дитина.

На жаль, стрічка не знайшла глядача в кінотеатрах. Попри це сьогодні має культовий статус, а тривожна сцена в руїнах, знята одним кадром, стала своєрідною класикою.

"Дитя людське": дивіться трейлер фільму

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"Грайндхаус"

Бюджет – 67 мільйонів доларів

Касові збори – 25 мільйонів доларів

У 1970-их у США існував унікальний підтип кінотеатрів – грайндхаус. У них, зазвичай, глядач міг купити один квиток на спарений сеанс одразу 2 фільмів. На екранах переважно крутили треш-фільми, але саме вони сформували режисерські стилі Роберта Родрігеса та Квентіна Тарантіно. Дві створені ними стрічки – "Доказ смерті" та "Планета страху" мали багато спільного. Повторювались деякі локації та навіть персонажі.

Для відповідності естетиці дешевого кіно 1970-их Тарантіно особисто дряпав плівку з відзнятим матеріалом. І через те, що у справжніх грайндхаус-кінотеатрах техніки часто вирізали ключові для картини сцени чи видавали на проєктор очевидний брак, автор "Кримінального чтива" повторив цей трюк.

Глядачі, що виросли не у 1970-их, не змогли повною мірою оцінити старань режисерів. Тож ідея не окупилась. Картини "Доказ смерті" та "Планета страху" окупили себе лише після роздільних показів.

"Грайндхаус": дивіться трейлер фільму

"Виживуть тільки коханці"

Бюджет – 7 мільйонів доларів

Касові збори – 7 мільйонів доларі

Джим Джармуш – великий поет сучасного кіно. Дуже високооплачувані актори готові зніматися в його стрічках за копійки. Ними рухає прагнення працювати з майстром. Тож не дивно, що в стрічці "Виживуть тільки коханці" головні ролі виконують зірка фільмів Marvel Том Гіддлстон та Тільда Свінтон. Актриса відома тим, що за останні кілька десятиліть не з'явилась у жодній прохідній картині.

Перед нами постає нетипова історія кохання двох вампірів. Вони не здійснюють масових ритуалів, ведуть тихий образ життя та говорять про поетів минулого, з якими колись зависали. Мабуть, саме це і відвернуло увагу масового глядача. Фільм пронизаний безжальним настроєм інтровертної меланхолії. Оскільки вампіри активні лише вночі, на вулицях великих міст завжди тихо. Коли Том Гіддлстон ліниво кермує ретро-автомобілем порожніми дорогами Детройта, починаєш вірити, що настав кінець світу. І вижили після нього тільки головні герої.

"Виживуть тільки коханці": дивіться трейлер фільму

"Воїн"

Бюджет – 25 мільйонів доларів

Касові збори – 23 мільйонів доларів

Фільми про спорт завжди любила широка публіка. Інакше неможливо пояснити нескінченне число сиквелів "Роккі", тонни байопіків та документалок, що з’являються щорічно. Тож поява на світ стрічки "Воїн" – це рядова комерційна історія.

Не хочеться розкривати жодної подробиці сюжету. Але ми розповімо вам зовсім трішки, щоб ви зацікавились та подивились його повністю. Це історія двох братів, що займаються змішаними єдиноборствами та намагаються чесно заробляти на життя. Фінансові проблеми приводять їх на один чемпіонат, де у фіналі їм доведеться битися одне з одним.

"Воїн": дивіться трейлер фільму

"Майстер"

Бюджет – 35 мільйонів доларів

Касові збори – 28 мільйонів доларів

Дивлячись фільми Пола Томаса Андерсона, буває важко зрозуміти, для кого вони зняті.

Критики та кіномани завжди в захваті від його робіт, але масовий глядач їх часто не розуміє. На жаль, "Майстер" не став винятком. А тим часом стрічка – це один з найкращих акторських дуетів ХХІ століття. "Майстер" – це історія фанатичної віри у нереальне, спосіб подолати душевні рани, посттравматичний синдром, повернутись до дівчини, яку залишив перед відправленням на фронт. Це маніфест божевільного, захоплення, відраза, це кустарна настоянка з корабельного палива та велике полотно, яке кожен трактуватиме по-своєму.

"Майстер": дивіться трейлер фільму