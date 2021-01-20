Культовому режиссеру Голливуда Дэвиду Линчу исполнилось 75 лет. Он стал одним из самых ярких представителей современного кинематографа, который имеет свой особый стиль, не присущий другим классикам Голливуда. Какие же фильмы Дэвида Линча стоит пересмотреть каждому – смотрите в материале.

Как известно, Дэвид Линч сумел покорить весь мир своими шедевральными фильмами. Поэтому неудивительно, что в шоу-бизнесе режиссер имеет немало поклонников, которые искренне восхищаются его работами. В частности, к фанатам Дэвида Линча принадлежит певица Onuka, которая в день рождения творца поделилась собственной подборкой любимых фильмов, принадлежащих имениннику.

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"Кинематограф – это сон. Каждый раз, когда начинается фильм, человек как будто засыпает и видит что-то, не подвластное анализу или предсказанию. Затем он будто просыпается и осознает свое состояние и впечатление. Мне кажется, что, как никто, прекрасно доказывает эту теорию сегодняшний именинник Дэвид Линч и его работы, которые создают целый коктейль впечатлений – противоречивых, ярких, страшных, тревожных, эротических и тех, которые вдохновляют", – поделилась Onuka.

С богатого творчества Дэвида Линча артистка выделила всего 4 ленты, которые произвели особое впечатление на нее. Какие же ленты без колебаний Onuka посоветовала посмотреть каждому – узнавайте в обзоре.

Топ-4 фильма Дэвида Линча

"Малхолланд Драйв"

Год выхода – 2001

Рейтинг IMDb – 7,9

В центре сюжета окажется девушка, которая попала в нетипичную аварию. После инцидента она теряет память и пытается начать новую жизнь, выбрав имя Рита с рекламного плаката. Но и в Голливуде тайны прошлого удается скрыть, поэтому секреты преследуют ее.

Часть событий происходит во сне, а Дэвид Линч дал намек, что многие детали сюжета – это иллюзия. Однако фильм "Малхолланд Драйв" от этого не становится проще для восприятия, а сам режиссер с упоением признается: ему нравится, что каждый зритель видит эту историю по-своему.

Первым фильмом Линча в моей жизни был "Малхолланд Драйв". Мы с братом взяли на прокат кассету в универсаме. После просмотра мы просто переглянулись и молчали. Я навсегда запомнила сцену с выступлением в зале, и безумно полюбила Наоми Уоттс,

– рассказала Onuka.

"Малхолланд Драйв": смотрите трейлер

"Твин Пікс"

Год выхода – 1990-1991

Рейтинг IMDb – 8,8

Культовый сериал Дэвида Линча "Твин Пикс" – это один из шедевров Голливуда, которые действительно должен увидеть каждый ценитель кино. По сюжету, в маленьком городке происходит странное убийство школьницы Лоры Палмер. Расследовать дело берется агент ФБР Дейл Купер, который откроет перед зрителями немало секретов жизни провинциального Твин Пикс.

Конечно, я люблю "Твин Пикс". По моему мнению, Линч нашел совершенно новый подход к созданию сериала с искривленными шаблонами, нелинейными сюжетами, вытекающими в полнометражный фильм, и роскошной музыкой Анджело Бадаламенти,

– отметила артистка.

"Твин Пикс": смотрите трейлер

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"Синий бархат"

Год выхода – 1986

Рейтинг IMDb – 7,7

"Мне очень нравится "Синий бархат". В фильмах Дэвида Линча много внимания уделяется музыке, как саундтрекам, так и форме кинематографической сцены, когда в сюжет вплетены выступления. На ютубе есть одно старое видео со сценой из фильма, на которую наложена песня Маи Кристалинской и Микаэля Таривердиева "Твои глаза". Мне кажется, если бы Линч услышал ее, то взял бы без сомнения вместо оригинала", – отметила Onuka.

Смотрите отрывки фильма "Синий бархат": видео

Сама же лента "Синий бархат" расскажет о Джеффри, который случайно находит в траве отрезанное человеческое ухо. Парень, конечно, обращается в полицию, однако там хватает дел, поэтому правоохранители не обращают внимание на какую-то мелочь. Джефри устраивает собственное расследование, которое приведет его к певице в ночном клубе и криминальной группировке.

Сам Дэвид Линч впоследствии признался, что сначала не знал, какую часть тела использовать в фильме "Синий бархат". После размышлений ухо стало идеальным режиссерским решением, ведь оно ведет к мозгу и как открывает мысли человека.

"Внутренняя империя"

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 6,9

Закрывает подборку фильмов Дэвида Линча его "Внутренняя империя". В центре событий здесь окажется актриса Ники Грейс, которая узнает от странной соседки, что она получит роль. И чем больше женщина перевоплощается в своего персонажа, тем больше непонятных вещей происходят вокруг нее.

Из современного мне нравится "Внутренняя империя". В лучших традициях она изображает линчевскую киновселенную, которую трудно переоценить. Со всем глубинным многослойным символизмом и атмосферной, присущей только ему, эстетикой,

– отметила Onuka.

"Внутренняя империя": смотрите трейлер