Великому художнику современного кино исполняется 75 лет. Дэвид Линч – один из важнейших режиссеров нашей эпохи, пока не планирует выходить на пенсию. Его последний полнометражный фильм вышел на экраны 17 лет назад, но постановщик продолжает радовать нас картинами, видеоблогом и короткометражками.

Журналисты 24 канала тщательно изучили биографию Дэвида Линча и уже спешат поделиться с вами ее самыми интересными эпизодами.

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Творческий амбидекстр



Линч на съемках "Синего бархата" / Фото Peter Braatz

К режиссуре Линч пришел во время учебы в Пенсильванской школе искусств. Там юношу захватили живопись, фотография и скульптура. Первые анимированные короткометражки автор рисовал собственноручно, и это повлияло на его будущие картины. Спецэффекты к некоторым из них Линч изготавливал самостоятельно. Например, для своей ленты "Шоссе в никуда" он собственноручно разрабатывал дизайн мебели.

Кроме работы в кино, художник пишет картины и выпускает фотоальбомы. Некоторые из них можно приобрести в Интернете.

Снимал один фильм 5 лет

Дебютная лента "Голова-ластик" – это пример творческой выносливости Линча. Над первой картиной он работал так долго из-за недописанного сценария, нулевого финансирования и личных проблем. Но производственные муки окупили себя не только финансово, когда "Голова-ластик" 70 раз отбила свой бюджет, но и немного позже, когда Стэнли Кубрик назвал ее лучшим фильмом в истории, а Джордж Лукас предложил снять продолжение "Звездных войн".

"Голова-ластик": смотрите трейлер фильма

Отказался от собственного фильма



Дэвид Линч на съемках "Дюны" / Фото Universal Studios

От щедрого предложения создателя вселенной джедаев Линч отказался. Постановщика больше заинтересовал проект "Дюна" по роману фантаста Фрэнка Герберта. Работа над лентой показала неспособность Линча сотрудничать с крупными студиями. Нарушались сроки, съемки проходили хаотично. В итоге шокированные хронометражем в 4,5 часа продюсеры заставили режиссера вдвое сократить ленту. К окончательному варианту, что вышел на экраны и провалился в прокате, Линч уже не имел особого отношения, а потому попросил, чтобы его имя в титрах не указывалось. Зато в графе "режиссер" указан Алан Смити. В Голливуде этот псевдоним используют люди, отказывающиеся от своих творений.

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Открыл миру Кайла Маклахлена



Дэвид Линч и Кайл Маклахлен на съемках третьего сезона "Твин Пикс" / Фото CBS Home Entertainment

Легендарного актера, известного ролью агента Дейла Купера в культовом сериале "Твин Пикс" режиссер нашел в полулюбительском театре Сиэтла. Линчу так понравился Маклахлен, что тот сразу пригласил его на главную роль в блокбастере "Дюна". Позже актер сыграет в шедевре Линча "Синий бархат" и сериале об убийстве Лоры Палмер. Дэвид и Кайл – близкие друзья. Так что вполне возможно, что в следующем полном метре постановщика, если тот когда-нибудь увидит свет, появится Маклахлен.

Создал легендарное телешоу



Дэвид Линч / Фото Rolling Stone

Удивительно, что абсолютно немэйнстримный режиссер на пару со сценаристом Марком Фростом создал мир, который очаровал настолько большую аудиторию. Конечно, для этого понадобилось время. Но сегодня вы не найдете ни одного киномана, который, говоря о лучших сериалах всех времен, забудет вспомнить "Твин Пикс".

Сюжет сериала получил продолжение в многочисленных романах, "воспоминаниях очевидцев" и фанатских теориях. "Твин Пикс" занимает 54 место в рейтинге лучших сериалов по версии IMDb.

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Заочно получил престижную награду

Свой последний полнометражный фильм Линч представил публике в 2006 году. Когда у режиссера спросили, почему лента называется "Внутренняя империя", он ответил: "Мне нравится слово "внутренний", и мне нравится слово "империя". Уже из этого факта очевидно, что трехчасовой эксперимент, снятый на любительскую камеру – непростое для восприятия явление.

Но самое интересное то, что Венецианский кинофестиваль заочно наградил Линча Золотым львом. И это несмотря на то, что до премьеры в Венеции ленту критики не видели, и она вполне могла получиться неудачной.

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Относится к кино как к хобби

Дэвид Линч, пожалуй, единственный режиссер подобного статуса, который относится к кино, как к хобби. Мы уже упоминали о его творческой многогранности. Кино для него – одна из форм проявления его идей. И несмотря на безумную любовь к таким классикам, как Феллини или Билли Уайлдер, без постоянных съемок или реализации новых проектов, он будет чувствовать себя спокойно.



Картина авторства Дэвида Линча / Фото New York times

Обожает медитацию



Дэвид Линч думает о вечном / Фото format.com

Во время работы над "Головой-ластиком" в 1970-ых Линч попробовал трансцендентальную медитацию. Это изменило его мировоззрение и повлияло на отношения с людьми. Все последующие годы жизни Линч медитировал дважды в день. А в декабре 2006 года выпустил книгу "Поймать крупную рыбу". В ней он дискутирует о своих фильмах, медитации и творчестве.

Характерно, что об уже упомянутой "Дюне", к которой Линч приложил меньше всего внутренних усилий, там не написано почти ничего.

Возродил ютуб-канал



Скриншот с ютуб-канала Дэвида Линча

С начала пандемии коронавируса Линч оживил свой ютуб-канал. С весны 2020-го на нем ежедневно выходят отчеты о погоде. Он расслабленно сидит в своей студии и говорит о температуре, влаге, атмосферном давлении. Что именно это значит – неизвестно. Но фанаты выстроили теорию о будущем проекте, частью которого являются эти отчеты.

Кроме прогноза погоды, время от времени Линч публикует свои ранее неизданные короткометражки. Всего за время карантина успел опубликовать 14 коротких видеоработ, преимущественно абстрактного содержания.

Rabbits 1: Смотрите короткометражку

Дэвид Линч посещал Украину

В 2005 году был основан David Lynch Foundation. Его глобальная цель – научить детей и подростков со всего мира трансцендентальной медитации. И в рамках его деятельности Линч уже дважды посещал Украину.

Первый визит был в 2009 году. Он встретился со студентами Университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Режиссер даже выступил в программе "Свобода слова".

Второй визит был в 2017 году. Тогда режиссер открывал украинское представительство своего фонда.

Дэвид Линч в Киеве в 2017 году: смотрите видео

Творчество независимых режиссеров, похожих на Линча, способно ввести зрителя в заблуждение, потому что он сразу начнет делить фильмы на "для всех" и "не для всех". На самом деле в отделении нет смысла. Ведь есть жанры, где художественная глубина или степень очевидности сюжета неважны. Зритель либо находит свое кино, либо ищет дальше. Поэтому просмотр картин Дэвида Линча для массового зрителя – это всегда эксперимент. Идеальный способ проверить себя.

Лучшие фильмы Дэвида Линча: