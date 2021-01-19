Знаменитые "Охотники за привидениями" возвращаются в кино! В Голливуде создали продолжение культовой франшизы. Сейчас режиссер оригинальной ленты Айван Райтман одним из первых оценил новинку кино и даже расплакался после просмотра.

Реакция Айвана Райтмана

Как известно, в июне 2021 года в мире презентуют фильм "Охотники за привидениями: С того света". Работа над лентой уже завершилась, а потому ее авторы смогли посмотреть результат на закрытом показе. Среди приглашенных гостей был и режиссер первых частей франшизы Айван Райтман, сообщает Empire.

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От увиденного кинопроизводитель не сдерживал эмоций и заплакал. Как рассказал его сын Джейсон Райтман, который выступил режиссером "Охотники за привидениями: С того света", он оправдал все ожидания звездного отца.

"Мой отец практически не покидал свой дом из-за пандемии COVID-19. Но он решил пройти тест, одеть маску и приехать на студию Sony, чтобы посмотреть фильм вместе с руководством. А после этого он заплакал и сказал, что очень гордится быть моим отцом. И это был один из лучших моментов моей жизни", – рассказал Джейсон Райтман.



Джейсон Райтман у культовой машины "Охотников за привидениями" / Фото Syfy

"Охотники за привидениями: С того света": что известно о фильме

Фильм станет продолжением культовых "Охотников за привидениями", снятых в 1984 и 1989 годах. И хотя лента 2016 года не вызывала восторг у поклонников и критиков, работа режиссера Джейсона Райтмана имеет все шансы покорить мир.

По сюжету фильма, одинокая мать с детьми-подростками вернется в родной городок, где в наследство от отца ей осталась заброшенная ферма. Там дети найдут духоловку и культовую машину охотников за привидениями. Подростки соберутся в команду, чтобы противостоять новым угрозам.

В фильме снялись актеры первых частей франшизы и новые звезды "Охотников за привидениями". В частности, в фильме можно будет увидеть:

Маккенна Грейc

Пол Радд

Билл Мюррей

Керри Кун

Сигурни Уивер

Фин Вулфард

Энни Поттс

Ден Эйкройд и другие.

Вероятно, возвращение на экраны актеров первых "Охотников за привидениями" и растрогало режиссера Айвана Райтмана.

"Охотники за привидениями: С того света": смотрите трейлер