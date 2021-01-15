Актер Маколей Калкин решил публично поддержать инициативу, чтобы удалить камео Дональда Трампа в фильме "Один дома 2". Сейчас авторы культового проекта не комментируют ситуацию.

Маколей Калкин поддержал петицию против Трампа

Исполнитель главной роли в фильме "Один дома 2" решил не комментировать штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Однако свою позицию Маколей Калкин продемонстрировал, когда поддержал петицию пользователей сети, согласно которой люди требуют удалить камео президента с культовой комедии.

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В твиттере разгорелась дискуссия по этому вопросу. Тысячи людей распространили идею о правках в "Один дома 2", а под одним из таких сообщений можно увидеть комментарий Маколея Калкина со словом "продано". Пока же авторы проекта не спешат выполнять требование возмущенных американцев.

Sold. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Редактирование "Один дома 2": почему появилась петиция

Дональд Трамп не раз вызывал возмущение у американцев, когда возглавлял Белый дом. Однако в январе 2021 года он сумел попасть в самые резонансные новости мира из-за вторжения его сторонников в Капитолий.

Коротко о штурме Капитолия:

Конгресс США собрался 6 января, чтобы объявить результаты президентских выборов. По подсчетам голосов, победу одержал Джо Байден.

Заседание прервал штурм Капитолия. После заявления Дональда Трампа о ложности результатов и призывов бороться люди решили ворваться в правительственное здание, чтобы встретиться с конгрессменами.

Политиков эвакуировали, а в результате беспорядков с правоохранителями погибли 5 человек. Действия митингующих назвали неприемлемыми, а главных участников штурма задержали.

Дональда Трампа заблокировали во всех соцсетях. Не поддержали действия президента ни его соратники, ни оппозиция. 11 января Палата представителей США обнародовала резолюцию о его импичменте.

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Реакция сети на беспорядки в Вашингтоне

После резонансных событиях 6 января в мире осудили действия Дональда Трампа. Возмущенные американцы начали придумывать наказания для президента и вспомнили его камео в "Один дома 2". В фильме Кевин Маккалистер, придя в гостиницу "Плаза", попросил незнакомца подсказать дорогу к стойке регистрации. Прохожим был Дональд Трамп, который помог мальчику.

Остроумные пользователи сети сразу же вырезали изображение президента с ролика, или же заменили его на другое.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

Это спровоцировало волну мемов, которые стремительно распространились в твиттере. На одном из них изображение Дональда Трампа заменили Джо Байденом.



"Я исправил это", – написал остроумный пользователь сети / Фото Twitter