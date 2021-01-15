Маколей Калкін підтримав петицію, щоб видалити Трампа з "Сам удома 2"
Актор Маколей Калкін вирішив публічно підтримати ініціативу, щоб видалити камео Дональда Трампа у фільмі "Сам удома 2". Наразі автори культового проєкту не коментують ситуації.
Маколей Калкін підтримав петицію проти Трампа
Виконавець головної ролі у фільмі "Сам удома 2" вирішив не коментувати штурм Капітолію прибічниками Дональда Трампа. Однак свою позицію Маколей Калкін продемонстрував, коли підтримав петицію користувачів мережі, згідно з якою люди вимагають видалити камео президента з культової комедії.
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У твіттері розгорілась ціла дискусія щодо цього питання. Тисячі людей поширили ідею щодо правок у "Сам удома 2", а під одним з таких дописів можна побачити коментар Маколея Калкіна зі словом "продано". Поки ж автори проєкту не поспішають виконувати вимогу обурених американців.
Редагування "Сам удома 2": чому з'явилась петиція
Дональд Трамп не раз викликав обурення в американців, коли очолював Білий дім. Однак у січні 2021 року він зумів потрапити у найрезонансніші новини світу через вторгнення його прибічників до Капітолія.
Коротко про штурм Капітолію:
- Конгрес США зібрався 6 січня, щоб оголосити результати президентських виборів. За підрахунками голосів, перемогу здобув Джо Байден.
- Засідання перервав штурм Капітолію. Після заяви Дональда Трампа про неправдивість результатів та заклики боротись люди вирішили вдертись до урядової будівлі, щоб зустрітись з конгресменами.
- Політиків евакуювали, а внаслідок заворушень з правоохоронцями загинуло 5 людей. Дії мітингувальників назвали неприйнятними, а головних учасників штурму затримали.
- Дональда Трампа заблокували у всіх соцмережах. Не підтримали дії президента ані його соратники, ані опозиція. 11 січня Палата представників США оприлюднила резолюцію про його імпічмент.
- ФБР розслідує, чи причетна Росія до штурму Капітолію.
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Реакція мережі на заворушення у Вашингтоні
Після резонансних подій 6 січня у світі засудили дії Дональда Трампа. Обурені американці почали вигадувати покарання для президента та пригадали його камео у "Сам удома 2". У фільмі Кевін Маккалістер, прийшовши до готелю "Плаза", попросив незнайомця підказати дорогу до стійки реєстрації. Перехожим був Дональд Трамп, який допоміг хлопчику.
Дотепні користувачі мережі одразу ж вирізали зображення президента з ролика, або ж замінили його на інше.
Це спровокувало хвилю мемів, які стрімко поширились у твіттері. На одному з них зображення Дональда Трампа замінили на Джо Байдена.
"Я полагодив це", – написав дотепний користувач мережі / Фото Twitter
Джерело: Kino 24
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