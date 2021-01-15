Актор Маколей Калкін вирішив публічно підтримати ініціативу, щоб видалити камео Дональда Трампа у фільмі "Сам удома 2". Наразі автори культового проєкту не коментують ситуації.

Маколей Калкін підтримав петицію проти Трампа

Виконавець головної ролі у фільмі "Сам удома 2" вирішив не коментувати штурм Капітолію прибічниками Дональда Трампа. Однак свою позицію Маколей Калкін продемонстрував, коли підтримав петицію користувачів мережі, згідно з якою люди вимагають видалити камео президента з культової комедії.

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У твіттері розгорілась ціла дискусія щодо цього питання. Тисячі людей поширили ідею щодо правок у "Сам удома 2", а під одним з таких дописів можна побачити коментар Маколея Калкіна зі словом "продано". Поки ж автори проєкту не поспішають виконувати вимогу обурених американців.

Sold. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Редагування "Сам удома 2": чому з'явилась петиція

Дональд Трамп не раз викликав обурення в американців, коли очолював Білий дім. Однак у січні 2021 року він зумів потрапити у найрезонансніші новини світу через вторгнення його прибічників до Капітолія.

Коротко про штурм Капітолію:

Конгрес США зібрався 6 січня, щоб оголосити результати президентських виборів. За підрахунками голосів, перемогу здобув Джо Байден.

Засідання перервав штурм Капітолію. Після заяви Дональда Трампа про неправдивість результатів та заклики боротись люди вирішили вдертись до урядової будівлі, щоб зустрітись з конгресменами.

Політиків евакуювали, а внаслідок заворушень з правоохоронцями загинуло 5 людей. Дії мітингувальників назвали неприйнятними, а головних учасників штурму затримали.

Дональда Трампа заблокували у всіх соцмережах. Не підтримали дії президента ані його соратники, ані опозиція. 11 січня Палата представників США оприлюднила резолюцію про його імпічмент.

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Реакція мережі на заворушення у Вашингтоні

Після резонансних подій 6 січня у світі засудили дії Дональда Трампа. Обурені американці почали вигадувати покарання для президента та пригадали його камео у "Сам удома 2". У фільмі Кевін Маккалістер, прийшовши до готелю "Плаза", попросив незнайомця підказати дорогу до стійки реєстрації. Перехожим був Дональд Трамп, який допоміг хлопчику.

Дотепні користувачі мережі одразу ж вирізали зображення президента з ролика, або ж замінили його на інше.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

Це спровокувало хвилю мемів, які стрімко поширились у твіттері. На одному з них зображення Дональда Трампа замінили на Джо Байдена.



"Я полагодив це", – написав дотепний користувач мережі / Фото Twitter