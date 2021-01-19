Знамениті "Мисливці на привидів" повертаються у кіно! В Голлівуді створили продовження культової франшизи. Наразі режисер оригінальної стрічки Айван Райтман одним з перших оцінив новинку кіно та навіть розплакався після перегляду.

Реакція Айвана Райтмана

Як відомо, у червні 2021 року у світі презентують фільм "Мисливці на привидів: З того світу". Робота над стрічкою вже завершилась, а тому її автори змогли переглянути результат на закритому показі. Серед запрошених гостей був і режисер перших частин франшизи Айван Райтман, повідомляє Empire.

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Від побаченого кіновиробник не стримував емоцій та заплакав. Як розповів його син Джейсон Райтман, який виступив режисером "Мисливці на привидів: З того світу", він виправдав усі очікування зіркового батька.

"Мій батько практично не покидав свій будинок через пандемію COVID-19. Але він вирішив пройти тест, одягнути маску і приїхати на студію Sony, щоб подивитися фільм разом з керівництвом. А після цього він заплакав і сказав, що дуже пишається бути моїм батьком. І це був один з найкращих моментів мого життя", – розповів Джейсон Райтман.



Джейсон Райтман біля культової машини "Мисливців на привидів" / Фото Syfy

"Мисливці на привидів: З того світу": що відомо про фільм

Фільм стане продовженням культових "Мисливців на привидів", знятих у 1984 та 1989 роках. І хоч стрічка 2016 року не викликала захват у прихильників і критиків, робота режисера Джейсона Райтмана має всі шанси підкорити світ.

За сюжетом фільму, одинока мати з дітьми-підлітками повернеться до рідного містечка, де у спадок від батька їй залишилась занедбана ферма. Саме там діти знайдуть духоловку та культову машину мисливців за привидами. Підлітки зберуться в команду, щоб протистояти новим загрозам.

У фільмі знялись актори перших частин франшизи та нові зірки "Мисливців за привидами". Зокрема, у стрічці можна буде побачити:

Маккенна Грейc

Пол Радд

Білл Мюррей

Керрі Кун

Сігурні Вівер

Фін Вулфард

Енні Поттс

Ден Екройд та інші.

Ймовірно, повернення на екрани акторів перших "Мисливців на привидів" і розчулила режисера Айвана Райтмана.

"Мисливці на привидів: З того світу": дивіться трейлер