Режисер культового фільму "Мисливці на привидів" розплакався від перегляду нової стрічки
Знамениті "Мисливці на привидів" повертаються у кіно! В Голлівуді створили продовження культової франшизи. Наразі режисер оригінальної стрічки Айван Райтман одним з перших оцінив новинку кіно та навіть розплакався після перегляду.
Реакція Айвана Райтмана
Як відомо, у червні 2021 року у світі презентують фільм "Мисливці на привидів: З того світу". Робота над стрічкою вже завершилась, а тому її автори змогли переглянути результат на закритому показі. Серед запрошених гостей був і режисер перших частин франшизи Айван Райтман, повідомляє Empire.
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Від побаченого кіновиробник не стримував емоцій та заплакав. Як розповів його син Джейсон Райтман, який виступив режисером "Мисливці на привидів: З того світу", він виправдав усі очікування зіркового батька.
"Мій батько практично не покидав свій будинок через пандемію COVID-19. Але він вирішив пройти тест, одягнути маску і приїхати на студію Sony, щоб подивитися фільм разом з керівництвом. А після цього він заплакав і сказав, що дуже пишається бути моїм батьком. І це був один з найкращих моментів мого життя", – розповів Джейсон Райтман.
Джейсон Райтман біля культової машини "Мисливців на привидів" / Фото Syfy
"Мисливці на привидів: З того світу": що відомо про фільм
Фільм стане продовженням культових "Мисливців на привидів", знятих у 1984 та 1989 роках. І хоч стрічка 2016 року не викликала захват у прихильників і критиків, робота режисера Джейсона Райтмана має всі шанси підкорити світ.
За сюжетом фільму, одинока мати з дітьми-підлітками повернеться до рідного містечка, де у спадок від батька їй залишилась занедбана ферма. Саме там діти знайдуть духоловку та культову машину мисливців за привидами. Підлітки зберуться в команду, щоб протистояти новим загрозам.
У фільмі знялись актори перших частин франшизи та нові зірки "Мисливців за привидами". Зокрема, у стрічці можна буде побачити:
- Маккенна Грейc
- Пол Радд
- Білл Мюррей
- Керрі Кун
- Сігурні Вівер
- Фін Вулфард
- Енні Поттс
- Ден Екройд та інші.
Ймовірно, повернення на екрани акторів перших "Мисливців на привидів" і розчулила режисера Айвана Райтмана.
"Мисливці на привидів: З того світу": дивіться трейлер
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