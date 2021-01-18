В 2021 году киноманов ждет немало громких премьер. В частности, компания Warner Bros. готовит к выходу премьеры, которые уже наделали немало шума. Сейчас в сети опубликовали ролик, в котором показали фрагменты самых ожидаемых лент киногиганта.

Фильмы 2021 от Warner Bros.

Как известно, Warner Bros. – одна из немногих голливудских компаний, которая решила не откладывать все новинки кино на 2021. В пандемию коронавируса кинопроизводители презентовали "Тенет" и "Чудо-женщину 1984", а также комедию "Суперинтеллект" и экшн "Хищные птицы". И 2021-й будет не менее интересным для зрителей: в ютубе представители Warner Bros. опубликовали тизер будущих проектов, которые смогут поразить киноманов.

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В ролике можно увидеть первые кадры из фильмов:

"Матрица 4"

"Годзилла против Конга"

"Отряд самоубийц: Миссия навылет"

"Мелочи"

"Дюна"

"Смертельная битва" (экранизация игры Mortal Kombat)

"Том и Джерри"

"Множественные святые Ньюарка"

"Дьявол в деталях"

"Космический джем 2"

"Заклятие 3"

"Те, кто желают мне смерти"

"Мужские слезы" и др.

Самые ожидаемые премьеры Warner Bros. в 2021 году: смотрите тизер

Как будут проходить премьеры Warner Bros.

Компания Warner Bros. планирует представить фильмы в кинотеатрах. Поскольку многие заведения до сих пор остаются закрытыми или работают с перебоями, кинопроизводители решили пойти на особый шаг. Впервые в истории кинематографа премьеры пройдут параллельно на стриминговий платформе HBO Max. Таким образом больше киноманов смогут просматривать новые ленты, не выходя из дома. Кроме этого, отмечается, что дополнительной платы за это вносить не нужно.

Никто не хочет возвращения кино на большие экраны больше, чем мы. Но мы будем учитывать реальность, в которой большинство кинотеатров в США, вероятно, будут работать в ограниченном режиме в течение всего 2021,

– объясняла руководительница компании Энн Сарнофф.

Вместе с тем не все голливудские режиссеры восприняли положительно такое решение Warner Bros. Кристофер Нолан заявил, что это нерационально, ведь миру нужно научиться жить с коронавирусом.