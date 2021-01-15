Стриминг-платформа Netflix опубликовала первый полнометражный фильм с украинской озвучкой и субтитрами. Речь идет о боевике Outside the Wire ("За проволокой"), премьера которого состоялась 15 января 2021 года.

Netflix представил ленту с украинским дубляжом

Без сомнения, это событие стало историческим для отечественных киноманов, ведь это впервые Netflix представляет полнометражный фильм на украинском языке. По данным 24 канала, дубляжом занималась студия Postmodern, которая заключила договор с стриминговой компанией.

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Кроме озвучки, зрители могут выбрать украинские субтитры к фильму Outside the Wire.

"На Netflix вышел первый полнометражный фильм одновременно с украинским дубляжом и с субтитрами – Outside the Wire. И даже события фильма происходят в нашей стране... Уверен, динамика идет к увеличению сотрудничества с нами, поэтому ждем пополнения библиотеки Netflix украинским. На новые съемки в Украине. Особенно лент об Украине в Украине", – написал министр Александр Ткаченко в телеграмме.



На Netflix презентовали фильм с украинским дубляжом и субтитрами/ Фото DontTakeFake

Отметим, что первым анимационным фильмом с украинским дубляжом был "Губка Боб: Побег Губки", вышедший на Netflx в ноябре 2020 года. Известно, что озвучку создали для показа в кинотеатрах, однако из-за пандемии коронавируса ленту презентовали на стриминговой платформе.

Outside the Wire: что известно о фильме

Фильм является научно-фантастическим боевиком, который рассказывает о недалеком будущем. По сюжету, пилот Томас Гарф объединяется в команду с военным-андроидом, чтобы уберечь Землю от ядерной катастрофы.

Главные роли в фильме исполнили:

Энтони Маки – военный-андроид

Дамсон Идрис – Томас Гарф

Эмили Бичем – София

Пилу Асбек

Съемки проходили в 2019 году в Будапеште, а события в ленте будут происходить в Украине. Премьера Outside the Wire состоялась на Netflix 15 января 2021 года.

Outside the Wire: смотрите трейлер

Соглашение Netfix с украинскими студиями

Компания Netflix работает в Украине с 2016 года. С тех пор отечественные киноманы могли просматривать ленты на стриминговой платформе с английским или русским дубляжом, или же пользоваться украиноязычными субтитрами, которые появились после петиции, направленной к руководству Netflix. Более 66 тісяч киноманов попросили добавить на платформе украиноязычный контент.

Компания прислушалась к просьбе: в сентябре 2020 года 2 отечественные студии заключили контракт на озвучку фильмов и сериалов. Известно, что сотрудничество с Netflix начали Postmodern Postproduction и Так Треба Продакшн. Для Укрианы – это новые рабочие места и хорошо оплачиваемые проекты, а для отечественных киноманов – оригинальные ленты стриминговой платформы с качественным украинским дубляжом.