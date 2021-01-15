Стрімінгова платформа Netflix опублікувала перший повнометражний фільм з українською озвучкою та субтитрами. Мова йде про бойовик Outside the Wire ("Поза дротом"), прем'єра якого відбулась 15 січня 2021 року.

Netflix презентував стрічку з українським дубляжем

Без сумніву, ця подія стала історичною для вітчизняних кіноманів, адже це вперше Netflix презентує повнометражний фільм українською. За даними 24 каналу, дубляжем займалась студія Postmodern, яка уклала договір зі стрімінговою компанією.

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Окрім озвучки, глядачі можуть обрати українські субтитри до фільму Outside the Wire.

"На Netflix вийшов перший повнометражний фільм одночасно із українським дубляжем і з субтитрами – Outside the Wire. І навіть події фільму відбуваються в нашій країні... Впевнений, динаміка йде до збільшення співпраці з нами, тож чекаємо на поповнення бібліотеки Netflix українською. І на нові зйомки в Україні. Особливо стрічок про Україну в Україні", – написав міністр Олександр Ткаченко у телеграмі.



На Netflix презентували фільм з українським дубляжем і субтитрами / Фото DontTakeFake

Зазначимо, що першим анімаційним фільмом з українським дубляжем був "Губка Боб: Втеча Губки", що вийшов на Netflx у листопаді 2020 року. Відомо, що озвучку створили для показу в кінотеатрах, однак через пандемію коронавірусу стрічку презентували на стрімінговій платформі.

Outside the Wire: що відомо про фільм

Фільм є науково-фантастичним бойовиком, який розповідає про недалеке майбутнє. За сюжетом, пілот Томас Гарф об'єднується в команду з військовим-андроїдом, аби вберегти Землю від ядерної катастрофи.

Головні ролі у фільмі виконали:

Ентоні Макі – військовий-андроїд

Дамсон Ідріс – Томас Гарф

Емілі Бічем – Софія

Пілу Асбек

Зйомки стрічки відбувались у 2019 році в Будапешті, а події у фільмі будуть відбуватись в Україні. Прем'єра Outside the Wire відбулась на Netflix 15 січня 2021 року.

Outside the Wire: дивіться трейлер

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Компанія Netflix працює в Україні з 2016 року. Відтоді вітчизняні кіномани могли переглядати стрічки на стрімінговій платформі з англійським чи російським дубляжем, або ж користуватись україномовними субтитрами, які з'явились після петиції, скерованої до керівництва Netflix. Понад 66 тисяч кіноманів попросили додати на платформі україномовний контент.

Компанія дослухалась до прохання: у вересні 2020 року 2 вітчизняні студії уклали контракт на озвучку фільмів і серіалів. Відомо, що співпрацю з Netflix розпочали Postmodern Postproduction і Так Треба Продакшн. Для Укрїани – це нові робочі місця і добре оплачувані проєкти, а для вітчизняних кіноманів – оригінальні стрічки стрімінгової платформи з якісним українським дубляжем.