У 2021 році на кіноманів чекає чимало гучних прем'єр. Зокрема, компанія Warner Bros. готує до виходу прем'єри, які вже наробили чималого галасу. Наразі у мережі опублікували ролик, в якому показали фрагменти найочікуваніших стрічок кіногіганта.

Фільми 2021 року від Warner Bros.

Як відомо, Warner Bros. – одна з не багатьох голлівудських компаній, яка вирішила не відкладати всі новинки кіно на 2021 рік. У час пандемії коронавірусу кіновиробники презентували "Тенет" і "Диво-жінку 1984", а також комедію "Суперінтелект" і екшн "Хижі пташки". Та 2021-ий буде не менш цікавим для глядачів: в ютубі представники Warner Bros. опублікували тизер майбутніх проєктів, які зможуть вразити кіноманів.

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У ролику можна побачити перші кадри з фільмів:

"Матриця 4"

"Годзілла проти Конга"

"Загін самогубць: Місія навиліт"

"Дрібниці"

"Дюна"

"Смертельна битва" (екранізація гри Mortal Kombat)

"Том і Джеррі"

"Численні святі Ньюарка"

"Диявол в деталях"

"Космічний джем 2"

"Закляття 3"

"Ті, хто бажають мені смерті"

"Чоловічі сльози" та ін.

Найочікуваніші прем'єри Warner Bros. у 2021 році: дивіться тизер

Як відбуватимуться прем'єри Warner Bros.

Компанія Warner Bros. планує презентувати фільми у кінотеатрах. Оскільки чимало закладів досі залишаються закритими або ж працюють з перебоями, кіновиробники вирішили піти на особливий крок. Вперше в історії кінематографу прем'єри відбуватимуться паралельно на стрімінговій платформі HBO Max. Таким чином більше кіноманів зможуть переглядати нові стрічки, не виходячи з дому. Окрім цього, наголошується, що додаткової плати за це вносити не потрібно.

Ніхто не хоче повернення кіно на великі екрани більше, ніж ми. Але ми будемо враховувати реальність, у якій більшість кінотеатрів у США, ймовірно, працюватимуть в обмеженому режимі впродовж всього 2021 року, – пояснювала очільниця компанії Енн Сарнофф.

Водночас не всі голлівудські режисери сприйняли позитивно таке рішення Warner Bros. Крістофер Нолан заявив, що це нераціонально, адже світу потрібно навчитись жити з коронавірусом.