Великому митцю сучасного кіно виповнюється 75 років. Девід Лінч – один з найважливіших режисерів нашої епохи, поки що не планує виходити на пенсію. Його останній повнометражний фільм вийшов на екрани 17 років тому, але постановник продовжує радувати нас картинами, відеоблогом та короткометражками.

Журналісти 24 каналу ретельно вивчили біографію Девіда Лінча та вже спішать поділитися з вами її найцікавішими епізодами.

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Творчий амбідекстер



Лінч на зйомках "Синього оксамиту" / Фото Peter Braatz

До режисури Лінч прийшов під час навчання в Пенсильванській школі мистецтв. Там юнака захопили живопис, фотографія та скульптура. Перші анімовані короткометражки автор малював власноруч, і це вплинуло на його майбутні картини. Спецефекти до деяких із них Лінч виготовляв самостійно. Наприклад, для своєї стрічки "Шосе в нікуди" він власноруч розробляв дизайн меблів.

Окрім роботи в кіно, митець пише картини та випускає фотоальбоми. Деякі з них можна придбати в Інтернеті.

Знімав один фільм 5 років

Дебютна стрічка "Голова-гумка" – це приклад творчої витривалості Лінча. Над першою картиною той працював так довго через недописаний сценарій, нульове фінансування та особисті проблеми. Але виробничі муки окупили себе не лише фінансово, коли "Голова-гумка" 70 разів відбила свій бюджет, а й трохи пізніше, коли Стенлі Кубрик назвав її найкращим фільмом в історії, а Джордж Лукас запропонував зняти продовження "Зоряних воєн".

"Голова-гумка": дивіться трейлер фільму

Відмовився від власного фільму



Девід Лінч за зйомках "Дюни" / Фото Universal Studios

Від щедрої пропозиції творця всесвіту джедаїв Лінч відмовився. Постановника більше зацікавив проєкт "Дюна" за романом фантаста Френка Герберта. Робота над стрічкою показала нездатність Лінча співпрацювати з великими студіями. Порушувались строки, зйомки проходили хаотично. В підсумку шоковані хронометражем у 4,5 години продюсери змусили режисера вдвічі скоротити стрічку. До остаточного варіанту, що вийшов на екрани та провалився в прокаті, Лінч вже не мав особливого стосунку, а тому попросив, щоб його ім’я в титрах не вказувалось. Натомість в графі "режисер" вказаний Алан Сміті. В Голлівуді цей псевдонім використовують люди, що відмовляються від своїх творінь.

"Дюна": дивіться трейлер фільму

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Відкрив світу Кайла Маклаклена



Девід Лінч та Кайл Маклаклен на зйомках третього сезону "Твін Пікс" / Фото CBS Home Entertainment

Легендарного актора, відомого роллю агента Дейла Купера в культовому серіалі "Твін Пікс," режисер знайшов у напівлюбительському театрі Сієтла. Лінчу так сподобався Маклаклен, що той одразу запросив його на головну роль у блокбастері "Дюна". Пізніше актор зіграє у шедеврі Лінча "Синій оксамит" та серіалі про вбивство Лори Палмер. Девід та Кайл – близькі друзі. Тож цілком можливо, що в наступному повному метрі постановника, якщо той колись побачить світ, з’явиться Маклаклен.

Створив легендарне телешоу



Девід Лінч / Фото Rolling Stone

Дивовижно, що абсолютно немейнстрімний режисер на пару зі сценаристом Марком Фростом створив світ, який зачарував настільки велику авдиторію. Звичайно, для цього знадобився час. Але сьогодні ви не знайдете жодного кіномана, що, говорячи про найкращі серіали всіх часів, забуде згадати "Твін Пікс".

Сюжет серіалу отримав продовження у чисельних романах, "спогадах очевидців" та фанатських теоріях. "Твін Пікс" займає 54 місце у рейтингу найкращих серіалів за версією IMDb.

"Твін Пікс": дивіться трейлер 1 сезону

Заочно отримав престижну нагороду

Свій останній повнометражний фільм Лінч представив публіці у 2006 році. Коли в режисера спитали, чому стрічка називається "Внутрішня імперія", він відповів: "Мені подобається слово "внутрішній", і мені подобається слово "імперія". Вже з цього факту очевидно, що тригодинний експеримент, знятий на любительську камеру – непросте для сприйняття явище.

Але найцікавіше те, що Венеційський кінофестиваль заочно нагородив Лінча Золотим левом. І це зважаючи на те, що до прем’єри у Венеції стрічку критики не бачили, і вона цілком могла вийти невдалою.

"Внутрішня імперія": дивіться трейлер фільму

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Ставиться до кіно як до хобі

Девід Лінч, мабуть, єдиний режисер подібного статусу, який ставиться до кіно, як до хобі. Ми вже згадували про його творчу багатогранність. Кіно для нього – одна з форм прояву його ідей. І попри шалену любов до таких класиків, як Фелліні чи Біллі Вайлдер, без постійних зйомок чи реалізації нових проєктів, він почуватиметься спокійно.



Картина авторства Девіда Лінча / Фото New York times

Обожнює медитацію



Девід Лінч думає про вічне / Фото format.com

Під час роботи над "Головою-гумкою" в 1970-их Лінч спробував трансцендентальну медитацію. Це змінило його світогляд та вплинуло на стосунки з людьми. Всі наступні роки життя Лінч медитував двічі на день. А в грудні 2006 року випустив книгу "Спіймати велику рибу". В ній він дискутує про свої фільми, медитацію та творчість.

Характерно, що про вже згадану "Дюну", до якої Лінч доклав найменше внутрішніх зусиль, там не написано майже нічого.

Відродив ютуб-канал



Скріншот з ютуб-каналу Девіда Лінча

З початку пандемії коронавірусу Лінч оживив свій ютуб-канал. З весни 2020-го на ньому щодня виходять звіти про погоду. Він розслаблено сидить у своїй студії та говорить про температуру, вологу, атмосферний тиск. Що саме це означає – невідомо. Але фанати вибудували теорію про майбутній проєкт, частиною якого є ці звіти.

Окрім прогнозу погоди, час від часу Лінч публікує свої раніше невидані короткометражки. Загалом за час карантину встиг опублікувати 14 коротких відеоробіт, переважно абстрактного змісту.

Rabbits 1: дивіться короткометражку

Девід Лінч відвідував Україну

В 2005 році було засновано David Lynch Foundation. Його глобальна мета – навчити дітей та підлітків з усього світу трансцендентальній медитації. І в рамках його діяльності Лінч вже двічі відвідував Україну.

Перший візит був у 2009 році. Він зустрівся зі студентами Університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Режисер навіть виступив у програмі "Свобода слова".

Другий візит був у 2017 році. Тоді режисер відкривав українське представництво свого фонду.

Девід Лінч у Києві в 2017 році: дивіться відео

Творчість незалежних режисерів, схожих на Лінча, здатна ввести глядача в оману, бо він одразу почне ділити фільми на "для всіх" та "не для всіх". Насправді у відокремленні немає сенсу. Адже жанри, художня глибина чи ступінь очевидності сюжету неважливі. Глядач або знаходить своє кіно, або шукає далі. Тож перегляд картин Девіда Лінча для масового глядача – це завжди експеримент. Ідеальний спосіб перевірити себе.

Найкращі фільми Девіда Лінча: