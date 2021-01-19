Минуло 52 роки від прем'єри культової стрічки "Космічна одіссея 2001 року". Та всього лише одне відео змусило весь світ знову заговорити про знамениту роботу режисера Стенлі Кубрика.

Відомо, що записом музики займався британський лейбл Wave Theory Records. Автором пісні, за даними The Guardian, був Майк Каплан, який записав її зі співачкою Наомі Гарднер. Після 52 років існування саундтрек таки побачив світ.

Слухайте також 5 українських пісень, які прозвучали у голлівудських фільмах

Майк Каплан пригадав, що пісня сподобалась режисеру Стенлі Кубрику, однак так і не зазвучала у фінальній версії стрічки "Космічна одіссея 2001 року". Не повпливало на рішення кіновиробника і те, що цей трек створили спеціально для його стрічки.

"Метою стало відобразити різні враження, які "Космічна одіссея" викликала у публіки і ЗМІ, різні рівні інтерпретації та оцінок, від гіпнотичних візуальних ефектів до метафізичного освітлення. Ми також хотіли викликати цікавість у тієї авдиторії, яка ще не подивилася стрічку, що перетворилася на культурний феномен", – розповів про трек Майк Каплан.

Композитор і продюсер вирішив не приховувати причин відмови. Виявилось, що Стенлі Кубрик не вважав трек 2001: A Garden of Personal Mirrors хітом.

2001: A Garden of Personal Mirrors: слухайте запис пісні

"Космічна одіссея 2001 року": коротко про фільм

Фільм став справжньою сенсацією у 1968 році, адже показував фантастичні події, що не могли не вразити тодішніх кіноманів.

За сюжетом, космічний корабель з науковцями вирушає у захопливу мандрівку галактикою, щоб дослідити Всесвіт. Допомагатиме команді бортовий комп'ютер HAL-9000, який передаватиме всі необхідні дані. Та насправді головна мета космічної місії – з'ясувати, чому інопланетяни стежать за Землею. І у пошуках відповідей на це питання науковці стикнуться з багатьма таємницями.

"Космічна одіссея 2001 року": дивіться трейлер