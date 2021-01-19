Прошло 52 года с премьеры культовой ленты "Космическая одиссея 2001 года". Но всего лишь одно видео заставило весь мир снова заговорить о знаменитой работе режиссера Стэнли Кубрика.

Известно, что записью музыки занимался британский лейбл Wave Theory Records. Автором песни, по данным The Guardian, был Майкл Каплан, который записал ее с певицей Наоми Гарднер. После 52 лет существования саундтрек таки увидел мир.

Слушайте также 5 украинских песен, которые прозвучали в голливудских фильмах

Майкл Каплан вспомнил, что песня понравилась режиссеру Стэнли Кубрику, однако так и не зазвучала в финальной версии ленты "Космическая одиссея 2001 года". Не повлияло на решение кинопроизводителя и то, что этот трек создали специально для его ленты.

"Целью стало отразить различные впечатления, которые "Космическая одиссея" вызвала у публики и СМИ, разные уровни интерпретации и оценок, от гипнотических визуальных эффектов до метафизического освещения. Мы также хотели вызвать любопытство у той аудитории, которая еще не посмотрела ленту, превратившуюся в культурный феномен", – рассказал о треке Майкл Каплан.

Композитор и продюсер решил не скрывать причин отказа. Оказалось, что Стэнли Кубрик не считал трек 2001: A Garden of Personal Mirrors хитом.

2001: A Garden of Personal Mirrors: слушайте запись песни

"Космическая одиссея 2001 года": кратко о фильме

Фильм стал настоящей сенсацией в 1968 году, ведь показывал фантастические события, которые не могли не впечатлить тогдашних киноманов.

По сюжету, космический корабль с учеными отправляется в увлекательное путешествие по галактике, чтобы исследовать Вселенную. Команде будет помогать бортовой компьютер HAL-9000, который будет передавать все необходимые данные. Но на самом деле главная цель космической миссии – выяснить, почему инопланетяне следят за Землей. И в поисках ответов на этот вопрос ученые столкнутся со многими тайнами.

"Космическая одиссея 2001 года": смотрите трейлер