Культовому режисеру Голлівуду Девіду Лінчу виповнилось 75 років. Він став одним з найяскравіших представників сучасного кінематографу, який має свій особливий стиль, не притаманний іншим класикам Голлівуду. Які ж фільми Девіда Лінча варто переглянути кожному – дивіться у матеріалі.

Як відомо, Девід Лінч зумів підкорити весь світ своїми шедевральними фільмами. Тому й не дивно, що в шоу-бізнесі режисер має чимало прихильників, які щиро захоплюються його роботами. Зокрема, до фанатів Девіда Лінча належить співачка Onuka, яка в день народження митця поділилась власною добіркою улюблених фільмів, що належать імениннику.

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"Кінематограф – це сон. Щоразу, коли розпочинається фільм, людина наче засинає і бачить щось, що не підвладне аналізу або передріканню. Потім вона наче прокидається й усвідомлює свій стан і враження. Мені здається, що, як ніхто, прекрасно доводить цю теорію сьогоднішній іменинник Девід Лінч і його роботи, які створюють цілий коктейль вражень – суперечливих, яскравих, страшних, тривожних, еротичних і тих, що надихають", – поділилась Onuka.

З багатої творчості Девіда Лінча артистка виділила всього 4 стрічки, які справили особливе враження на неї. Які ж стрічки без вагань Onuka порадила б переглянути кожному – дізнавайтесь в огляді.

4 фільми Девіда Лінча

"Малхолланд Драйв"

Рік виходу – 2001

Рейтинг IMDb – 7,9

У центрі сюжету опиниться дівчина, яка потрапила у нетипову аварію. Після інциденту вона втрачає пам'ять і намагається почати нове життя, обравши ім'я Рита з рекламного плаката. Але і в Голлівуді таємниці минулого вдається приховати, тому секрети переслідують її.

Частина подій відбувається уві сні, а Девід Лінч дав натяк, що багато деталей сюжету – це ілюзія. Однак фільм "Малхолланд Драйв" від цього не стає простішим для сприйняття, а сам режисер із захватом зізнається: йому подобається, що кожен глядач бачить цю історію по-своєму.

Першим фільмом Лінча у моєму житті був "Малхолланд Драйв". Ми з братом взяли на прокат касету в універсамі. Після перегляду ми просто перезирнулися і мовчали. Я назавжди запам’ятала сцену з виступом у залі, і шалено полюбила Наомі Воттс,

– розповіла Onuka.

"Малхолланд Драйв": дивіться трейлер

"Твін Пікс"

Рік виходу – 1990 – 1991

Рейтинг IMDb – 8,8

Культовий серіал Девіда Лінча "Твін Пікс" – це один з шедеврів Голлівуду, які справді має побачити кожен поціновувач кіно. За сюжетом, у маленькому містечку стається дивне вбивство школярки Лори Палмер. Розслідувати справу береться агент ФБР Дейл Купер, який відкриє перед глядачами чимало секретів життя провінційного Твін Піксу.

Звичайно, я люблю "Твін Пікс". На мою думку, Лінч знайшов абсолютно новий підхід до створення серіалу з викривленими шаблонами, нелінійними сюжетами, витікаючими у повнометражний фільм, й розкішною музикою Анджело Бадаламенті,

– наголосила артистка.

"Твін Пікс": дивіться трейлер

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"Синій оксамит"

Рік виходу – 1986

Рейтинг IMDb – 7,7

"Мені дуже подобається "Синій оксамит". У фільмах Девіда Лінча багато уваги приділяється музиці, як саундтрекам, так і формі кінематографічної сцени, коли в сюжет вплетено виступ. На ютубі є одне старе відео зі сценою з фільму, на яку накладено пісню Маї Кристалінської та Мікаеля Таривердієва "Твои глаза". Мені здається, якби Лінч почув її, то взяв би без сумніву замість оригіналу", – зазначила Onuka.

Дивіться уривки фільму "Синій оксамит": відео

Сама ж стрічка "Синій оксамит" розкаже про Джефрі, який випадково знаходить у траві відрізане людське вухо. Хлопець, звісно, звертається до поліції, однак там вистачає справ, тому правоохоронці не звертають увагу на якусь дрібницю. Джефрі влаштовує власне розслідування, яке приведе його до співачки у нічному клубі та кримінального угрупування.

Сам Девід Лінч згодом зізнався, що спершу не знав, яку частину тіла використати у стрічці "Синій оксамит". Після роздумів вухо стало ідеальним режисерським рішенням, адже воно веде до мозку та наче відкриває думки людини.

"Внутрішня імперія"

Рік виходу – 2006

Рейтинг IMDb – 6,9

Закриває добірку фільмів Девіда Лінча його "Внутрішня імперія". У центрі подій тут опиниться актриса Нікі Грейс, яка дізнається від дивакуватої сусідки, що вона отримає роль. Та чим більше жінка перевтілюється у свого персонажа, тим більше незрозумілих речей відбуваються довкола неї.

З сучасного мені подобається "Внутрішня імперія". У найкращих традиціях вона зображує лінчівський кіновсесвіт, який важко переоцінити. З усім глибинним багатошаровим символізмом та атмосферною, притаманною лише йому, естетикою,

– наголосила Onuka.

"Внутрішня імперія": дивіться трейлер