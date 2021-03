Серіали отримують дедалі більшу популярність за переглядами. І це не дивно, адже щомісяця Голлівуд вражає кіноманів новими стрічками із захопливими сюжетами.

У березні 2021 року на глядачів очікують популярні проєкти, які зможуть здивувати навіть вибагливих кіноманів. Головною серіальною прем'єрою стане "Сокіл і Зимовий солдат" від Marvel. Які ще проєкти варто очікувати – дізнавайтесь у матеріалі.

"Уламки"

Оригінальна назва – Debris

Жанр – містика, наукова фантастика, драма

Кількість серій – 8

Дата прем'єри – 1 березня

Спецагенти Браян Беневенті і Філона Джонс представляють різні країни. Однак коли справа виходить за межі звичного розуміння, вони змушені об'єднатись, аби захистити людей. Та на них чекає не звичайний злочин: уламки інопланетного судна, які впали на Землю, змінюють поведінку тих, хто їх знаходить.

"Уламки": дивіться трейлер

"Флеш" 7 сезон

Оригінальна назва – The Flash

Жанр – фантастика, бойовик

Кількість серій – 5

Дата прем'єри – 3 березня

Очікується і повернення улюбленого супергероя Флеша. У 7 сезоні серіалу головний герой Баррі Аллен буде намагатись знайти свою кохану Айріс, яка опинилась в пастці Дзеркального світу. Також Флешу доведеться зупинити лиходійку Єву Маккалох.

"Флеш" 7 сезон: дивіться трейлер

"Тихоокеанський рубіж: Темна зона"

Оригінальна назва – Pacific Rim: The Black

Жанр – фантастика, бойовик

Кількість серій – 4

Дата прем'єри – 4 березня

А от для прихильників анімаційних серіалів стрімінгова платформа Netflix підготувала стрічку "Тихоокеанський рубіж: Темна зона". Це продовження проєкту геніального режисера Гільєрмо Дель Торо, який втілив на екрани історію про монстрів кайдзю. Щоб протистояти їм, науковці створили величезних роботів єгерів, якими можуть керувати двоє людей, у яких міцних емоційний зв'язок. У мультсеріалі ними стають брат і сестра, які вирушать у небезпечну подорож в пошуках батьків.

"Тихоокеанський рубіж: Темна зона": дивіться трейлер

"Покоління"

Оригінальна назва – Generation

Жанр – комедія, драма

Кількість серій – 8

Дата прем'єри – 11 березня

Всіх прихильників "Ейфорії" порадує новий серіал "Покоління". Він розкаже про сучасну молодь, її проблеми та пошуки власного "я". Також підлітки досліджуватимуть свою сексуальність у досить консервативних умовах.

"Покоління": дивіться трейлер

"Багряний дерматин"

Оригінальна назва – Sky Rojo

Жанр – екшн, кримінальна драма

Кількість серій – 16

Дата прем'єри – 19 березня

Автори "Паперового будинку" повертаються у світову кіноіндустрією з новою кримінальною драмою. У серіалі "Багряний дерматин" вони розкажуть про іспанських повій, які в один день вирішують повернутись до нормального життя. Однак їхні кримінальні боси не мають наміру миритись з цим: на дівчат влаштовують справжнє полювання, в якому вижити буде дуже складно.

"Багряний дерматин": дивіться трейлер

"Сокіл і Зимовий солдат"

Оригінальна назва – The Falcon and the Winter Soldier

Жанр – бойовик, наукова фантастика, пригоди, драма

Кількість серій – 6

Дата прем'єри – 19 березня

2020 рік був без фільмів Marvel, а тому новинки цього кіновсесвіту мають шалений успіх. Після "Ванда/Віжн" у мережі презентують серіал "Сокіл і Зимовий солдат".

Події стрічки розвиватимуться після вирішальної битви з Таносом. Капітан Америка вирішив відійти від справ, а тому його друг Бакі Барнс (Зимовий солдат) продовжив роботу з Соколом. Супергероям доведеться знов зіткнутись з Гельмутом Земою, який раніше протистояв месникам.

"Сокіл і Зимовий солдат": дивіться трейлер

"Геній" 3 сезон

Оригінальна назва – Genius

Жанр – біографічна драма

Кількість серій – 8

Дата прем'єри – 22 березня

National Geographic започаткував неймовірний проєкт про історичних постатей. У попередніх сезонах серіалу "Геній" автори показали життя Ейнштейна і Пікассо. А вже у 3 сезоні проєкту глядачам варто очікувати на історію легендарної співачки Арети Франклін.

Зазначимо, що це не документальний проєкт, а художній. Тому глядачі побачать актрису Синтію Еріво, яка перевтілиться у культову артистку США.

"Геній" 3 сезон: дивіться трейлер