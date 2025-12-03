Напомним, актеры сыграли Гарри Поттера и Драко Мелфоя в легендарной киноистории. Их теплая встреча растрогала многих поклонников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание People.

Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон появились вместе на публике: что известно?

Легендарные актеры воссоединились в Нью-Йорк на специальном показе записи бродвейской постановки Merrily We Roll Along в 2023 году, в которой одну из главных ролей сыграл Дэниел Рэдклифф.

Актеры случайно встретились в фойе, не ожидая увидеть друг друга, и искренне обрадовались этой неожиданной встрече. Они тепло пообщались и даже сделали совместную фотографию.

Самая волшебная встреча,

– говорится в описании к ролику.

Когда впервые встретились Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон?

Впервые Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон встретились 24 года назад.

Это произошло во время съемок первого фильма о Гарри Поттере.