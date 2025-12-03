Нагадаємо, актори зіграли Гаррі Поттера та Драко Мелфоя у легендарній кіноісторії. Їхня тепла зустріч зворушила багатьох шанувальників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People.
Деніел Редкліфф та Том Фелтон з'явились разом на публіці: що відомо?
Легендарні актори возз'єдналися у Нью-Йорк на спеціальному показі запису бродвейської постановки Merrily We Roll Along у 2023 році, у якій одну з головних ролей зіграв Деніел Редкліфф.
Актори випадково зустрілися у фоє, не очікуючи побачити одне одного, і щиро зраділи цій несподіваній зустрічі. Вони тепло поспілкувалися та навіть зробили спільну світлину.
Найчарівніша зустріч,
– йдеться в описі до ролика.
Коли вперше зустрілись Деніел Редкліфф та Том Фелтон?
- Вперше Деніел Редкліфф і Том Фелтон зустрілися 24 роки тому.
- Це сталося під час зйомок першого фільму про Гаррі Поттер.
- Нині акторові, який зіграв легендарного Поттера, 36 років, а виконавцеві ролі Мелфоя – 38.
- Відомо, що попри суперництво їхніх персонажів у кіно, в реальному житті вони є добрими друзями, завжди підтримують одне одного, дають поради та щиро радіють кожній зустрічі.