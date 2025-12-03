Російський фільм здобув перемогу у категорії, в якій номінували й українську роботу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Variety.

Фільм Чернова програв у номінації стрічці, присвяченій "незалежній російській журналістиці"

Документальна стрічка російської режисерки Юлії Локтєвої "Мої небажані друзі: Частина I – Останні ефіри в Москві" здобула перемогу у номінації "Найкращий документальний фільм" на Gotham Film Awards 2025.

Фільм показує так звані спроби "зберегти незалежну журналістику" в Росії – країні, де справжньої свободи слова немає. Локтєва розповідає про журналістів, які були змушені покинути країну через постійні переслідування з боку влади та репресії проти всіх, хто не погоджується з режимом.

Дивним, обурливим і принизливим залишається не лише те, що ця стрічка перемогла в категорії, де номінували фільм про війну в Україні, а й той факт, що фільми російських режисерів досі беруть участь у великих американських кінопреміях, а організатори закривають очі на злочини російських окупантів в Україні сьогодні.

Що відомо про "2000 метрів до Андріївки", який програв у номінації?

У цій же категорії був номінований український фільм "2000 метрів до Андріївки" українського документаліста Мстислава Чернова.