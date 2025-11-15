Чому замінили головного актора в 4 сезоні серіалу "Відьмак", дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво "Ганьба року": перші відгуки українців на 4 сезон серіалу "Відьмак"

Чому Ліам Гемсворт замінив Генрі Кавілла у 4 сезоні "Відьмака"?

Як пише Forbes, Генрі Кавілл здебільшого отримав схвальні відгуки від глядачів за роль Ґеральта із Рівії. Однак у жовтні 2022 року актор шокував новиною, що не зніматиметься у 4 сезоні "Відьмака".

Деякі новини з Континенту. Моя подорож як Ґеральта з Рівії була сповнена як монстрів, так і пригод, і, на жаль, я складу свій медальйон і мечі в 4 сезоні,

– повідомив він в інстаграмі.

Генрі Кавілл також оголосив, що його замінить Ліам Гемсворт.

Генрі Кавілл у "Відьмаку" / Кадр із серіалу

Сам актор ніколи не називав конкретної причини, чому вирішив піти з "Відьмака". Однак у вересні 2025 року в інтерв'ю Entertainment Weekly шоуранерка серіалу Лорен Шмідт-Гіссріх сказала, що в Кавілла були плани на інші ролі. "А ми не хочемо тримати когось та змушувати його робити те, чого він не хоче робити. Я думаю, саме тому це рішення виглядало справді симбіотичним", – додала вона.

Ходили чутки, що Генрі міг піти через творчі розбіжності, однак цю інформацію не підтверджував ні актор, ні Netflix, ні команда серіалу.

Як пише Deadline, Генрі Кавілл уклав короткострокову угоду з серіалом "Відьмак" і після трьох сезонів відчув, що прийшов час рухатися далі.

Після відходу з серіалу актор уже знявся у шпигунському фільмі Метью Вона "Аргайл", в бойовику Ґая Річі "Міністерство неджентльменської війни" і в стрічці Шона Леві "Дедпул і Росомаха".