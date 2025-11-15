Успейте насладиться последними осенними днями за новыми увлекательными сериалами от Netflix. 24 Канал собрал ленты, которые подарят лучшие эмоции от просмотра.

"Зверь во мне"

Рейтинг IMDb: 7,4

Известная писательница Агги Уиггс полностью потеряла вдохновение после потери маленького сына. И вдруг у нее появляется новый сосед – в доме рядом поселяется магнат Найл Шелдон. У него загадочное и темное прошлое: мужчину подозревали в похищении собственной жены. Агги испытывает интерес к новому делу и начинает расследование.

"Зверь во мне": смотрите трейлер онлайн

"Хрустальная кукушка"

Рейтинг IMDb: 5,7

Испанский триллер рассказывает о молодом враче, которая переносит операцию по пересадке сердца. Она постепенно восстанавливается и чувствует новые силы. Девушка приезжает в родной город донора, где знакомится с его семьей и местной общиной. В этом месте немало загадок: все это заставляет врача не только переосмыслить чужое прошлое, но и свою жизнь.

"Хрустальная кукушка": смотрите трейлер онлайн

"Убитый молнией"

Рейтинг IMDb: 7,7

Исторический сериал освещает каденцию 20-го президента США – Джеймса А. Гарфилда. Он занял эту должность в 1881 году, но его правление было непродолжительным и трагическим. Его окружают серьезные вызовы: политические интриги, давление со стороны окружения. Президентство Гарфилда завершается трагической смертью со стороны фанатика. Страна остается без лидера в самый важный момент.

"Убитый молнией": смотрите трейлер онлайн