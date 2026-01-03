24 Канал расскажет о новых сериалах-триллерах, которые вышли на Netflix. Устраивайтесь поудобнее и айда смотреть!

Какие новые триллеры на Netflix посмотреть?

"Убегай!"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Саймон имел любящую жену и детей, замечательную работу и дом. Идеальная жизнь мужчины развалилась, когда старшая дочь Пейдж сбежала. Однажды он находит девушку в городском парке и может вернуть ее домой. Однако Саймон снова теряет дочь, подвергается опасности и раскрывает тайны, которые могут уничтожить его семью.

"Убегай!": смотрите онлайн трейлер сериала

"Земля греха"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 5

: 5 Рейтинг IMDb: 6.1/10

Подростка Сайласа находят мертвым в фермерском доме на полуострове Бьяре. Следователь Дани объединяется с коллегой Маликом и берется за расследование дела. Главные герои оказываются в центре семейной вражды, которая длится уже несколько поколений.

"Земля греха": смотрите онлайн тизер сериала

"Город теней"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.6/10

События сериала разворачиваются в Барселоне, где произошло ужасное преступление. На фасаде культового здания Гауди нашли обгоревшее тело. Инспектор Мило Малар должен объединиться с Ребеккой Гарридо, чтобы найти виновного.

"Город теней": смотрите онлайн трейлер сериала