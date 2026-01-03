24 Канал расскажет о новых сериалах-триллерах, которые вышли на Netflix. Устраивайтесь поудобнее и айда смотреть!
Какие новые триллеры на Netflix посмотреть?
"Убегай!"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Саймон имел любящую жену и детей, замечательную работу и дом. Идеальная жизнь мужчины развалилась, когда старшая дочь Пейдж сбежала. Однажды он находит девушку в городском парке и может вернуть ее домой. Однако Саймон снова теряет дочь, подвергается опасности и раскрывает тайны, которые могут уничтожить его семью.
"Убегай!": смотрите онлайн трейлер сериала
"Земля греха"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 5
- Рейтинг IMDb: 6.1/10
Подростка Сайласа находят мертвым в фермерском доме на полуострове Бьяре. Следователь Дани объединяется с коллегой Маликом и берется за расследование дела. Главные герои оказываются в центре семейной вражды, которая длится уже несколько поколений.
"Земля греха": смотрите онлайн тизер сериала
"Город теней"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
События сериала разворачиваются в Барселоне, где произошло ужасное преступление. На фасаде культового здания Гауди нашли обгоревшее тело. Инспектор Мило Малар должен объединиться с Ребеккой Гарридо, чтобы найти виновного.
"Город теней": смотрите онлайн трейлер сериала