"Правда о деле Гарри Квеберта" – что известно о мини-сериале?

Режиссером стал Жак-Жак Анно, который известен по лентам "Имя розы", "Семь лет в Тибете", "Враг у ворот" и другие. Что интересно, этот мини-сериал стал первым сериальным проектом для Анно.

Главные актеры:

Патрик Демпси – Гарри Квеберт;

Бен Шнетцер – Маркус Гольдман;

Вирджиния Мэдсен – Тамара Куинн;

Кристин Леман – Лорен Гагаловуд;

Дэймон Уэйанс-младший – сержант Перри Гагаловуд;

Оливия Росс – Нола Келлерган.

Год выхода: 2018.

Формат: мини-сериал, 10 серий.

Жанр: детектив, триллер, драма.

Продолжительность одной серии: примерно 55 – 60 минут.

Сюжет мини-сериала

События разворачиваются в вымышленном американском городке Аврора. Молодой писатель Маркус Гольдман переживает творческий кризис и обращается за помощью к своему наставнику – известного автора Гарри Квеберта.

Неожиданно в саду Гарри находят останки 15-летней Нолы Келлерган, которая исчезла еще в 1975 году. Гарри обвиняют в ее убийстве. Убежденный в невиновности учителя, Маркус начинает собственное расследование.

В процессе он погружается в темное прошлое городка, где почти каждый житель имеет секрет. История подается в двух временных линиях – прошлом и настоящем – постепенно открывая сложные отношения, ложь, запретную любовь и манипуляции, которые привели к трагедии.

Рейтинг IMDb: 7,4

Этот сериал точно оставит отпечаток в вашей памяти, поэтому можно смело можно включать первую серию и погружаться в мир драмы и детектива.