24 Канал детально розповість, що відомо про цю кримінальну драму, а також покаже трейлер серіалу.

"Правда про справу Гаррі Квеберта" – що відомо про мінісеріал?

Режисером став Жак-Жак Анно, який відомий за стрічками "Ім'я троянди", "Сім років у Тибеті", "Ворог біля воріт" та інші. Що цікаво, цей мінісеріал став першим серіальним проєктом для Анно.

Головні актори:

Патрік Демпсі – Гаррі Квеберт;

Бен Шнетцер – Маркус Ґольдман;

Вірджинія Медсен – Тамара Квін;

Крістін Леман – Лорен Ґагаловуд;

Деймон Веянс-молодший – сержант Перрі Ґагаловуд;

Олівія Росс – Нола Келлерґан.

Рік виходу: 2018.

Формат: мінісеріал, 10 серій.

Жанр: детектив, трилер, драма.

Тривалість однієї серії: приблизно 55 – 60 хвилин.

Сюжет мінісеріалу

Події розгортаються у вигаданому американському містечку Аврора. Молодий письменник Маркус Ґольдман переживає творчу кризу й звертається по допомогу до свого наставника – відомого автора Гаррі Квеберта.

Несподівано в саду Гаррі знаходять рештки 15-річної Ноли Келлерґан, яка зникла ще у 1975 році. Гаррі звинувачують у її вбивстві. Переконаний у невинуватості вчителя, Маркус починає власне розслідування.

У процесі він занурюється в темне минуле містечка, де майже кожен мешканець має секрет. Історія подається у двох часових лініях – минулому та теперішньому – поступово відкриваючи складні стосунки, брехню, заборонене кохання та маніпуляції, які призвели до трагедії.

"Правда про справу Гаррі Квеберта": дивіться онлайн трейлер серіалу

Рейтинг IMDb: 7,4

Цей серіал точно залишить відбиток у вашій пам'яті, тому можна сміливо можна вмикати першу серію та поринати у світ драми та детективу.