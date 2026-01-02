24 Канал детально розповість, що відомо про цю кримінальну драму, а також покаже трейлер серіалу.
"Правда про справу Гаррі Квеберта" – що відомо про мінісеріал?
Режисером став Жак-Жак Анно, який відомий за стрічками "Ім'я троянди", "Сім років у Тибеті", "Ворог біля воріт" та інші. Що цікаво, цей мінісеріал став першим серіальним проєктом для Анно.
Головні актори:
- Патрік Демпсі – Гаррі Квеберт;
- Бен Шнетцер – Маркус Ґольдман;
- Вірджинія Медсен – Тамара Квін;
- Крістін Леман – Лорен Ґагаловуд;
- Деймон Веянс-молодший – сержант Перрі Ґагаловуд;
- Олівія Росс – Нола Келлерґан.
Рік виходу: 2018.
Формат: мінісеріал, 10 серій.
Жанр: детектив, трилер, драма.
Тривалість однієї серії: приблизно 55 – 60 хвилин.
Сюжет мінісеріалу
Події розгортаються у вигаданому американському містечку Аврора. Молодий письменник Маркус Ґольдман переживає творчу кризу й звертається по допомогу до свого наставника – відомого автора Гаррі Квеберта.
Несподівано в саду Гаррі знаходять рештки 15-річної Ноли Келлерґан, яка зникла ще у 1975 році. Гаррі звинувачують у її вбивстві. Переконаний у невинуватості вчителя, Маркус починає власне розслідування.
У процесі він занурюється в темне минуле містечка, де майже кожен мешканець має секрет. Історія подається у двох часових лініях – минулому та теперішньому – поступово відкриваючи складні стосунки, брехню, заборонене кохання та маніпуляції, які призвели до трагедії.
"Правда про справу Гаррі Квеберта": дивіться онлайн трейлер серіалу
Рейтинг IMDb: 7,4
Цей серіал точно залишить відбиток у вашій пам'яті, тому можна сміливо можна вмикати першу серію та поринати у світ драми та детективу.