Кінофільм вийшов у 2014 році й отримав доволі солідний рейтинг на IMDb – 7,1, пише 24 Канал.

Фільм "Треш" – що про нього відомо?

Режисер:

Стівен Долдрі – відомий за фільмами "Читець", "Години", "Біллі Елліот" та інші.

Головні актори:

Ріксон Тевес – Рафаель;

Едуардо Луїс – Гардо;

Габріель Вайнштейн – Рат;

Руні Мара – сестра Олівія (волонтерка);

Мартін Шин – отець Джуард;

Вагнер Моура – корумпований поліціянт.

Тривалість фільму: 114 хвилин (1 година 54 хвилини).

Жанр: пригодницька драма, кримінальний трилер.

Країни виробництва: Великобританія, Бразилія, Німеччина.

Сюжет фільму

Події фільму розгортаються в одній з бідних країн Латинської Америки, де тисячі людей виживають, працюючи на гігантському міському сміттєзвалищі. Троє підлітків – Рафаель, Гардо і Рат – щодня шукають серед відходів речі, які можна продати, щоб прогодувати себе.

Одного дня Рафаель знаходить загадкову сумку, в якій виявляються гроші, ключ і важливі документи. Хлопці швидко розуміють, що ця знахідка пов'язана з небезпечною таємницею, яка може викрити масштабну корупційну схему за участю поліції та чиновників.

За дітьми починається справжнє полювання. Корумповані правоохоронці намагаються будь-що повернути докази, не зупиняючись перед погрозами й насильством. Попри страх і злидні, хлопці вирішують не відступати. Вони отримують несподівану допомогу від двох іноземних місіонерів – священника і волонтерки, які вірять у справедливість і підтримують дітей у боротьбі проти системи.

"Треш": дивіться онлайн трейлер фільму

Цікаві факти про фільм "Треш"