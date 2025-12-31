24 Канал розповість про серіал "Відтінки", який сподобається прихильникам небанальних сюжетів. Трейлер, опис сюжету та рейтинг IMDb знаходьте у матеріалі.

Про що серіал "Відтінки"?

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.7/10

У серіалі розповідається про харизматичного психіатра, який зібрав шістьох пацієнтів на віддаленій виноробні, щоб завершити їхнє лікування. Він використовує метод, завдяки якому видужали навіть найскладніші пацієнти. Однак незвичайна церемоніальна дегустація закінчується фатально. За розслідування справи береться лейтенант поліції, який розкриває правду про травми пацієнтів.

"Відтінки": дивіться онлайн трейлер серіалу

У серіалі зіграли Максі Іглесіас, Хуана Акоста, Ховік Кеучкерян, Фаріба Шейхан, Енріке Арсе, Міріам Джованеллі, Рауль Прієто, Ельза Патакі, Еусебіо Понсела та інші.

