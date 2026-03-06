24 Канал розповість, які нові серіали можна подивитися на ніч. Готуйте попкорн та інші смаколики, щоб зробити перегляд приємнішим.

Які нові серіали можна подивитися за ніч?

"Белла Віта"

Рейтинг IMDb : 7.3/10

: 7.3/10 Кількість серій: 4

У серіалі розповідається про дизайнерку весільних суконь Віту Бондарчук, яка відкриває власний салон Bella Vita, ризикуючи родинним будинком. Жінка знайомиться з впливовим бізнесменом Владиславом Сікорським, в якого зривається весілля. Чоловік просить її зіграти роль його нареченої, адже на святкуванні будуть присутні важливі ділові партнери. Угода між головними героями мала бути тимчасовою, однак вона затягується.

"Белла Віта": дивіться онлайн анонс серіалу

"Його і її"

Рейтинг IMDb : 7.2/10

: 7.2/10 Кількість серій: 6

Після втрати доньки Анна залишила кар'єру ведучої новин та відмовилась від особистого життя. Якось вона дізнається, що в її рідному місті, Далонезі, сталося вбивство, тож відправляється туди.

Анна береться за розслідування злочину і зустрічає свого чоловіка – детектива Джека Харпера, який повинен розкрити правду. Під час перебування у Далонезі головна героїня зіштовхується з минулим.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дрібне пташеня"

Рейтинг IMDb : 7.2/10

: 7.2/10 Кількість серій: 4

Це історія про Алісу, яка звикла все контролювати. Проте життя дівчини кардинально змінює зрада коханого та початок повномасштабного вторгнення. Вона змушена терміново покинути мегаполіс.

Аліса повертається до маленького містечка, зустрічає людей з минулого і зіштовхується з подіями, які хотіла забути. Дівчина має зробити вибір, від якого залежить її майбутнє, а також майбутнє тих, кого вона любить.

"Дрібне пташеня": дивіться онлайн анонс серіалу

"Сім циферблатів Агати Крісті"

Рейтинг IMDb : 6.2/10

: 6.2/10 Кількість серій: 3

У заміському будинку відбулась розкішна вечірка, під час якої жарт, схоже, обернувся страшною трагедією. Розкрити правду доведеться детективці леді Ейлін "Бандл" Брент. Це змінить життя жінки.

"Сім циферблатів Агати Крісті": дивіться онлайн трейлер серіалу

