24 Канал розповість, що подивитися, якщо сподобався серіал "Справа НБР". Ці детективні історії полюбились багатьом глядачам, тож вартують уваги.

Що подивитися, якщо сподобався серіал "Справа НБР"?

"Тиха Нава"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Улітку 2018 року Адам та його наречена Інна відпочивали у Тихій Наві. Проте закохані посварилися. Хлопець утік, а дівчина пішла його шукати й стала жертвою зґвалтування.

Поліція відмовилась належним чином розслідувати справу, а Інна почала підозрювати у злочині самого Адама. Стосунки пари зруйнувались, але хлопець усе одно прагне знайти винного.

Адам відправляється до Тихої Нави та опиняється в епіцентрі жорстоких злочинів. У містечку відбувається серія зґвалтувань і вбивств, на які місцева поліція закриває очі, залишаючи жертв наодинці з травмою.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Парочка слідчих"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.1/10

Молода слідча Софія починає працювати у звичайному відділку. Дівчина потрапляє у новий колектив і знаходить спільну мову з усіма, окрім судмедексперта Паші. Він справжній професіонал у своїй справі, але дуже закритий і важко йде на контакт. Проте згодом стосунки між героями стають теплішими.

До речі, нещодавно розпочались зйомки 2 сезону серіалу "Парочка слідчих". Прем'єра відбудеться цієї весни на телеканалі "1+1 Україна". Цікаво, що у серіалі з'явиться нова акторка.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн анонс серіалу

"Слідча"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Слідча Анастасія Ясинська переїжджає з Києва до маленького міста. Жінка прагне знайти вбивцю свого брата. У результаті розслідування головна героїня розкриває чимало таємниць. Також глядачі спостерігають за непростою історією кохання.

"Слідча": дивіться онлайн анонс серіалу

Про що серіал "Справа НБР"?

Ветеран війни Коваль очолює надзвичайне бюро розслідувань, створене для розкриття складних і найбільш резонансних убивств. Увесь свій час чоловік присвячує роботі. У нього немає коханої людини і друзів, про родичів головного героя нічого невідомо.

Коваль пережив багато травм і втрат, тож зараз прагне встановлювати справедливість і карати винних. Проте чоловік не знає, що минуле членів його нової команди небезхмарне. Невідомо, як ці люди потрапили в НБР, але вони також фанатіють від своєї роботи.