24 Канал розповість, що подивитися, якщо сподобався серіал "Справа НБР". Ці детективні історії полюбились багатьом глядачам, тож вартують уваги.
Що подивитися, якщо сподобався серіал "Справа НБР"?
"Тиха Нава"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Улітку 2018 року Адам та його наречена Інна відпочивали у Тихій Наві. Проте закохані посварилися. Хлопець утік, а дівчина пішла його шукати й стала жертвою зґвалтування.
Поліція відмовилась належним чином розслідувати справу, а Інна почала підозрювати у злочині самого Адама. Стосунки пари зруйнувались, але хлопець усе одно прагне знайти винного.
Адам відправляється до Тихої Нави та опиняється в епіцентрі жорстоких злочинів. У містечку відбувається серія зґвалтувань і вбивств, на які місцева поліція закриває очі, залишаючи жертв наодинці з травмою.
"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Парочка слідчих"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
Молода слідча Софія починає працювати у звичайному відділку. Дівчина потрапляє у новий колектив і знаходить спільну мову з усіма, окрім судмедексперта Паші. Він справжній професіонал у своїй справі, але дуже закритий і важко йде на контакт. Проте згодом стосунки між героями стають теплішими.
До речі, нещодавно розпочались зйомки 2 сезону серіалу "Парочка слідчих". Прем'єра відбудеться цієї весни на телеканалі "1+1 Україна". Цікаво, що у серіалі з'явиться нова акторка.
"Парочка слідчих": дивіться онлайн анонс серіалу
"Слідча"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Слідча Анастасія Ясинська переїжджає з Києва до маленького міста. Жінка прагне знайти вбивцю свого брата. У результаті розслідування головна героїня розкриває чимало таємниць. Також глядачі спостерігають за непростою історією кохання.
"Слідча": дивіться онлайн анонс серіалу
Про що серіал "Справа НБР"?
Ветеран війни Коваль очолює надзвичайне бюро розслідувань, створене для розкриття складних і найбільш резонансних убивств. Увесь свій час чоловік присвячує роботі. У нього немає коханої людини і друзів, про родичів головного героя нічого невідомо.
Коваль пережив багато травм і втрат, тож зараз прагне встановлювати справедливість і карати винних. Проте чоловік не знає, що минуле членів його нової команди небезхмарне. Невідомо, як ці люди потрапили в НБР, але вони також фанатіють від своєї роботи.