І це чудово, адже з початком весни завжди хочеться хороших новин. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які саме українські серіали вийдуть уже зовсім скоро.

Дивіться також Захопливий український кримінальний серіал, який можна подивитися на YouTube безплатно

Які українські серіали вийдуть цієї весни?

"Просто Надія", нова історія

Історія першого сезону розповідає про маму 3-х дітей, яка через початок повномасштабної війни заради безпеки родини змушена покинути свій дім. У складний час, без підтримки чоловіка та грошей, вона переїжджає в інше місто, де починає нове життя та робить перші кроки до здійснення своєї мрії – стати успішною пекаркою-кондитеркою.

"Просто Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Другий сезон розпочнеться з таємниць, через які Надії та Максу доведеться боротися за власне щастя. Чи витримають почуття нові труднощі та випробування на вірність?

У ролях: Зоряна Марченко, Артемій Єгоров, Марк Дробот, Дар'я Петрожицька, Валентин Томусяк, Костянтин Корецький, Ірина Авдеєнко, Олег Власов, Катерина Вишнева, Ірина Дорошенко, Андрій Пономаренко, Сергій Кисіль та інші.

"Підміна"

Гостросюжетна мелодрама "Підміна" – це напружена історія про двох сестер-близнючок, чиї життя руйнує зрада. Коли успішна архітекторка опиняється у пастці без документів і можливості повернутися додому, її місце займає інша. Пристрасть, обман і високі ставки – чи зможе героїня повернути своє життя, якщо її вже "підмінили"?

"Підміна": дивіться онлайн трейлер серіалу

У ролях: Антоніна Хижняк, Влад Никитюк, Олег Загородній, Вероніка Мішаєва, Іван Бліндар, Костянтин Октябрський, Сергій Кияшко, Михайло Кришталь, Наталія Доля, Оксана Боса та інші.

"К.О.Д."

Цієї весни на телеканалі СТБ – довгоочікуване повернення спецпідрозділу "К.О.Д". Після гучних розслідувань минулого сезону команда криміналістично-оперативного департаменту готова до нових викликів. Тим більше, склад команди посилюється новими фахівцями, які мають привнести сучасні методи боротьби зі злочинністю. Хто ці люди та чи зможуть вони влитися у згуртований колектив?

Цього сезону особисті таємниці деяких улюблених героїв несподівано перетворяться на кримінальні справи. Злочинці стають хитрішими, а злочини заплутанішими. Від розслідувань на суші до складних операцій на воді "К.О.Д." залишається єдиним шансом на справедливість.

"К.О.Д.": дивіться онлайн трейлер серіалу

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Олександр Форманчук, Олексій Суровцев, Олександр Боднар, Ірина Мордусенко, Міла Римар, Альберт Малик, Анна Волошина, Роман Муленко, Наталія Телли, Альбіна Перерва, Маргарита Баласанян, Маркіян Мірошниченко, Олександр Греков, Станіслав Крушинський, Олена Вознесенська, Ірина Бубякіна, Руслан Коваль, Олександр Мавріц.

"Лікарі"

Цієї весни "Лікарі" повертаються з новими серіями. Попереду складні діагнози, непрості рішення й моменти, коли рахунок йде на хвилини. У новому сезоні - емоційні історії пацієнтів, реальні медичні кейси і незламний оптимізм в найскладніших ситуаціях.

"Лікарі" – це більше, ніж медичний серіал. Це, насамперед, історії про людей, які лікують не тільки наші тіла, а й душі.

"Лікарі": дивіться онлайн трейлер серіалу

У ролях: Валентин Томусяк, Михайло Кришталь, Михайло Кукуюк, Михайло Романов, Олександра Панкова, Катерина Хорольська, Лючія Кургинян, Олександр Пилипенко, Орест Пасічник, Кирило Прокопчук, Ігор Гартман, Андрій Альохін, Ганна Яремчук, Світлана Кірпічова, Вікторія Левченко, Ганна Петраш, Марго Петровська.