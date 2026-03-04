Велике враження на аудиторію справила також акторська гра. У матеріалі 24 Каналу ми розповімо про головних акторів серіалу та покажемо, як вони виглядають у реальному житті.

Як виглядають актори серіалу "Дрібне пташеня" у реальному житті?

Анастасія Іванюк зіграла роль Аліси

Анастасія Іванюк зіграла у серіалі роль Аліси. На початку вона постає перед глядачами як пристрасна та амбіційна жінка. Однак велика війна змінює її життєві пріоритети, цінності та плани. Поступово Аліса усвідомлює, що багато помилок у житті можна виправити, і готова докласти зусиль для цього. Ось як акторка виглядає у реальному житті:

Павло Текучев зіграв роль Романа

Павло Текучев, український актор, відомий за серіалом "Зворотний напрямок" та фільмом "Вічник", зіграв у "Дрібному пташеняті" роль антагоніста Романа. Він одружується із дівчиною Сонею, щоб не втратити кар'єру, проте кохає Алісу і через це сам заплутується у власній брехні. Ось як Павло Текучев виглядає у реальному житті:

Катерина Школа зіграла роль Соні

Катерина Школа виконала роль наївної та ще досить дитячої Соні, яка спочатку не помічає, що її наречений заводить роман із її подругою, у якої вона шукає поради щодо стосунків. Проте протягом серіалу Соня внутрішньо дорослішає і врешті знаходить своє справжнє щастя. А ось як акторка виглядає у реальному житті:

Андрій Ісаєнко зіграв роль Богдана

Андрій Ісаєнко зіграв одну з ключових ролей – Богдана, жителя села Радісне. Життя склалося так, що він став справжнім кримінальним авторитетом у своєму селищі. Проте Богдан зупиняється вчасно, і життя в кінці нагороджує його чимось набагато ціннішим за сумнівну владу та поховані мрії.

До речі, серіал "Дрібне пташеня" можна подивитись онлайн у вільному доступі на YouTube.