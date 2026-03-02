И это замечательно, ведь с началом весны всегда хочется хороших новостей. В материале 24 Канала рассказываем, какие именно украинские сериалы выйдут уже совсем скоро.

Смотрите также Увлекательный украинский криминальный сериал, который можно посмотреть на YouTube бесплатно

Какие украинские сериалы выйдут этой весной?

"Просто Надежда", новая история

История первого сезона рассказывает о маме 3-х детей, которая из-за начала полномасштабной войны ради безопасности семьи вынуждена покинуть свой дом. В сложное время, без поддержки мужа и денег, она переезжает в другой город, где начинает новую жизнь и делает первые шаги к осуществлению своей мечты – стать успешным пекарем-кондитером.

"Просто Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

Второй сезон начнется с тайн, через которые Надежде и Максу придется бороться за собственное счастье. Выдержат ли чувства новые трудности и испытания на верность?

В ролях: Зоряна Марченко, Артемий Егоров, Марк Дробот, Дарья Петрожицкая, Валентин Томусяк, Константин Корецкий, Ирина Авдеенко, Олег Власов, Екатерина Вишневая, Ирина Дорошенко, Андрей Пономаренко, Сергей Кисель и другие.

"Подмена"

Остросюжетная мелодрама "Подмена" – это напряженная история о двух сестрах-близняшках, чьи жизни разрушает измена. Когда успешная архитектор оказывается в ловушке без документов и возможности вернуться домой, ее место занимает другая. Страсть, обман и высокие ставки – сможет ли героиня вернуть свою жизнь, если ее уже "подменили"?

"Подмена": смотрите онлайн трейлер сериала

В ролях: Антонина Хижняк, Влад Никитюк, Олег Загородний, Вероника Мишаева, Иван Блиндар, Константин Октябрьский, Сергей Кияшко, Михаил Кришталь, Наталья Доля, Оксана Боса и другие.

"К.О.Д."

Этой весной на телеканале СТБ – долгожданное возвращение спецподразделения "К.О.Д.". После громких расследований прошлого сезона команда криминалистически-оперативного департамента готова к новым вызовам. Тем более, состав команды усиливается новыми специалистами, которые должны привнести современные методы борьбы с преступностью. Кто эти люди и смогут ли они влиться в сплоченный коллектив?

В этом сезоне личные тайны некоторых любимых героев неожиданно превратятся в уголовные дела. Преступники становятся хитрее, а преступления запутанными. От расследований на суше до сложных операций на воде "К.О.Д." остается единственным шансом на справедливость.

"К.О.Д.": смотрите онлайн трейлер сериала

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Александр Форманчук, Алексей Суровцев, Александр Боднар, Ирина Мордусенко, Мила Римар, Альберт Малик, Анна Волошина, Роман Муленко, Наталья Телли, Альбина Перерва, Маргарита Баласанян, Маркиян Мирошниченко, Александр Греков, Станислав Крушинский, Елена Вознесенская, Ирина Бубякина, Руслан Коваль, Александр Мавриц.

"Врачи"

Этой весной "Врачи" возвращаются с новыми сериями. Впереди сложные диагнозы, непростые решения и моменты, когда счет идет на минуты. В новом сезоне - эмоциональные истории пациентов, реальные медицинские кейсы и несокрушимый оптимизм в самых сложных ситуациях.

"Врачи" – это больше, чем медицинский сериал. Это, прежде всего, истории о людях, которые лечат не только наши тела, но и души.

"Врачи": смотрите онлайн трейлер сериала

В ролях: Валентин Томусяк, Михаил Кришталь, Михаил Кукуюк, Михаил Романов, Александра Панкова, Екатерина Хорольская, Лючия Кургинян, Александр Пилипенко, Орест Пасечник, Кирилл Прокопчук, Игорь Гартман, Андрей Алехин, Анна Яремчук, Светлана Кирпичева, Виктория Левченко, Анна Петраш, Марго Петровская.