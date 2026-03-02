В таком случае стоит обратить внимание на сериал "Цвет мести" с топовыми украинскими актерами. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и главных преимуществах ленты.

Что известно об украинском сериале "Цвет мести"?

В 2020 году в Украине состоялась премьера мелодраматического сериала "Цвета страсти". Это увлекательная криминально-детективная история о ревности, испытаниях, любви и мести. Сериал насчитывает два сезона. Первый называется "Цвет страсти", а второй – "Цвет мести".

В общем лента состоит из 48 эпизодов. Сейчас вы легко можете посмотреть их в свободном доступе на YouTube на украинском языке.

В этом сериале вы увидите невероятных украинских актеров, среди которых, в частности, Юрий Фелипенко, который погиб на войне в июне 2025 года. Также в ленте снялись такие украинские актеры:

Анна Сердюк – Дарья Гомонай

Дарья Легейда – София Горбач, невеста Андрея

Екатерина Варченко – учительница в колонии

Полина Калмыкова – Надежда Чаплыга (Дарья Гомонай после операции)

Виктория Литвиненко – Мария Матвиенко, биологическая мать Даши

Лариса Руснак – Надежда Гомонай, приемная мать

Дарьи Дмитрий Сарансков – Евгений Матвиенко / Иштван Крол, начальник таможни, муж Марии

Дмитрий Гаврилов – Роман Магда, заместитель начальника таможни, друг Евгения Матвиенко

Константин Данилюк – Михаил Хромаев, сосед Даши Гомонай, муж Надежды Чаплыги

Виталий Салий – следователь Борисов

"Цвет мести": смотрите онлайн украинский сериал

О чем сюжет сериала "Цвет мести"?

Сюжет сериала "Цвет страсти" разворачивается вокруг девушки, по имени Даша. С самого детства на ее долю выпало немало испытаний. Из-за трагического стечения обстоятельств она оказывается в семье с неродной матерью, которая страдает алкоголизмом. Девушке приходится совмещать учебу в школе с работой.

Впоследствии ее подставляют, и поэтому она попадает в колонию, где проводит немало лет своей жизни. Ее неоднократно пытаются предать, морально и физически сломать. Ее хотят подставить и уничтожить, но она не сдается.

Возможно, рано или поздно все люди, которые желали ей зла, получат по заслугам, а девушка наконец получит счастливую жизнь без тех трагических страниц, которые ей пришлось пережить.