Ведь 1 марта 2026 года состоялась торжественная церемония награждения. Рассказываем, кто одержал победу в основных категориях, передает People.

Рекомендуем Кроме любви Бенедикта и Софи: какая сюжетная линия "Бриджертонов" перевернула представление зрителей

Кто стал победителями премии Actor Awards 2026

Сезон кинопремий в США до сих пор продолжается. 1 марта состоялась церемония вручения Actor Awards 2026 (ранее она называлась SAG Awards). Церемонию транслировали в прямом эфире, а Кристен Белл была ведущей мероприятия.

Главную награду получил фильм "Грешники", получивший премию в категории "Лучший актерский состав в фильме". Кроме того, Майкл Б. Джордан торжествовал в категории "Лучший исполнитель главной роли".

Майкл Джордан поблагодарил маму: видео

Среди актеров фильмов награды получили Джесси Бакли за лучшую женскую роль, а Шон Пенн стал лучшим актером второго плана.

Зато в телевизионных категориях премию за лучший актерский состав получил сериал "Киностудия" (The Studio). Сет Роген получил награду как лучший актер в комедийном сериале.

К слову, также он принял премию от имени Кэтрин О'Хара, которая умерла в январе в январе этого года. Сет Роген отдал дань уважения покойной коллеге и растрогал публику.

Кого номинировали на премию Actor Awards 2026?

Лучший исполнитель главной роли

Тимоти Шаламе, "Марти Великолепный"

Леонардо ДиКаприо, "Одна битва за другой"

Итан Хоук, "Голубая луна"

Майкл Б. Джордан, "Грешники"

Джесси Племонс, "Бугония"

Лучшая исполнительница главной роли

Джесси Бакли, "Гамнет"

Роуз Бирн, "Я бы тебя пнула, если бы могла"

Кейт Хадсон, "Песня любви"

Чейз Инфинити, "Одна битва за другой"

Эмма Стоун, "Бугония"

Лучшая игра актеров в фильме

"Франкенштайн" (Frankenstein)

"Гамнет" (Hamnet)

"Марти Великолепный" (Marty Supreme)

"Одна битва за другой" (One Battle After Another)

"Грешники" (Sinners)

Лучший исполнитель роли второго плана

Майлз Кейтон, "Грешник"

Бенисио Дель Торо, "Одна битва за другой"

Джейкоб Элорди, "Франкенштайн"

Пол Мескаль, "Гамнет"

Шон Пенн, "Одна битва за другой"

Лучшая исполнительница роли второго плана

Одесса Адлон, "Марти Великолепный"

Ариана Гранде, "Wicked: Чародейка 2"

Эми Медиган, "Орудия"

Вунми Мосаку, "Грешники"

Теяна Тейлор, "Одна битва за другой".

Полный список победителей доступен на сайте Deadline.