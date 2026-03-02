Ведь 1 марта 2026 года состоялась торжественная церемония награждения. Рассказываем, кто одержал победу в основных категориях, передает People.
Рекомендуем Кроме любви Бенедикта и Софи: какая сюжетная линия "Бриджертонов" перевернула представление зрителей
Кто стал победителями премии Actor Awards 2026
Сезон кинопремий в США до сих пор продолжается. 1 марта состоялась церемония вручения Actor Awards 2026 (ранее она называлась SAG Awards). Церемонию транслировали в прямом эфире, а Кристен Белл была ведущей мероприятия.
Главную награду получил фильм "Грешники", получивший премию в категории "Лучший актерский состав в фильме". Кроме того, Майкл Б. Джордан торжествовал в категории "Лучший исполнитель главной роли".
Майкл Джордан поблагодарил маму: видео
Среди актеров фильмов награды получили Джесси Бакли за лучшую женскую роль, а Шон Пенн стал лучшим актером второго плана.
Зато в телевизионных категориях премию за лучший актерский состав получил сериал "Киностудия" (The Studio). Сет Роген получил награду как лучший актер в комедийном сериале.
К слову, также он принял премию от имени Кэтрин О'Хара, которая умерла в январе в январе этого года. Сет Роген отдал дань уважения покойной коллеге и растрогал публику.
Кого номинировали на премию Actor Awards 2026?
Лучший исполнитель главной роли
- Тимоти Шаламе, "Марти Великолепный"
- Леонардо ДиКаприо, "Одна битва за другой"
- Итан Хоук, "Голубая луна"
- Майкл Б. Джордан, "Грешники"
- Джесси Племонс, "Бугония"
Лучшая исполнительница главной роли
- Джесси Бакли, "Гамнет"
- Роуз Бирн, "Я бы тебя пнула, если бы могла"
- Кейт Хадсон, "Песня любви"
- Чейз Инфинити, "Одна битва за другой"
- Эмма Стоун, "Бугония"
Лучшая игра актеров в фильме
- "Франкенштайн" (Frankenstein)
- "Гамнет" (Hamnet)
- "Марти Великолепный" (Marty Supreme)
- "Одна битва за другой" (One Battle After Another)
- "Грешники" (Sinners)
Лучший исполнитель роли второго плана
- Майлз Кейтон, "Грешник"
- Бенисио Дель Торо, "Одна битва за другой"
- Джейкоб Элорди, "Франкенштайн"
- Пол Мескаль, "Гамнет"
- Шон Пенн, "Одна битва за другой"
Лучшая исполнительница роли второго плана
- Одесса Адлон, "Марти Великолепный"
- Ариана Гранде, "Wicked: Чародейка 2"
- Эми Медиган, "Орудия"
- Вунми Мосаку, "Грешники"
- Теяна Тейлор, "Одна битва за другой".
Полный список победителей доступен на сайте Deadline.